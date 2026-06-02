First XV: WK10: 2026
MLR Major League Rugby

First XV: WK10: 2026

Published on June 2, 2026 under Major League Rugby (MLR) News Release


Loosehead Prop, Calixto Martinez (DC)

22 Ruck Arrivals

11 Tackles Made

Four Carries Made

Hooker, Campbell Robb (ARC)

One Try Scored

10 Tackles Made

36 Meters Made

Tighthead Prop, Mason Pedersen (SEA)

28 Meters Made

12 Tackles Made

25 Ruck Arrivals

Left Lock, Mason Flesch (CHI)

Two Tries Scored

Eight Tackles Made

15 Ruck Arrivals

Right Lock, Rhyno Herbst (SEA)

29 Meters Made

12 Tackles Made

22 Ruck Arrivals

Blindside Flanker, Lance Williams (CAL)

15 Tackles Made

56 Meters Made

22 Ruck Arrivals

Openside Flanker, Paddy Ryan (SEA)

Two Tries Scored

18 Tackles Made

23 Ruck Arrivals

Number Eight, Lucas Rumball (CHI)

18 Tackles Made

24 Ruck Arrivals

29 Meters Made

Scrum-Half, Andre Warner (SEA)

35 Meters Made

Six Tackles Made

Three Offloads

Fly-Half, Jason Robertson (DC)

12 Points Scored

268 Kick Meters

Six Tackles Made

Left Wing, John Rizzo (DC)

Two Tries Scored

64 Meters Made

10 Tackles Made

Inside Center, Santiago Videla (CHI)

10 Tackles Made

26 Meters Made

17 Ruck Arrivals

Outside Center, Cole Semu (CAL)

One Try Scored

14 Tackles Made

50 Meters Made

Right Wing, Lauina Futi (SEA)

54 Meters Made

11 Ruck Arrivals

6 Tackles Made

Fullback, Steffan Crimp (CAL)

Three Tries Scored

142 Meters Made

Eight Tackles Made

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The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


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