First XV: WK10: 2026
Published on June 2, 2026 under Major League Rugby (MLR) News Release
Loosehead Prop, Calixto Martinez (DC)
22 Ruck Arrivals
11 Tackles Made
Four Carries Made
Hooker, Campbell Robb (ARC)
One Try Scored
10 Tackles Made
36 Meters Made
Tighthead Prop, Mason Pedersen (SEA)
28 Meters Made
12 Tackles Made
25 Ruck Arrivals
Left Lock, Mason Flesch (CHI)
Two Tries Scored
Eight Tackles Made
15 Ruck Arrivals
Right Lock, Rhyno Herbst (SEA)
29 Meters Made
12 Tackles Made
22 Ruck Arrivals
Blindside Flanker, Lance Williams (CAL)
15 Tackles Made
56 Meters Made
22 Ruck Arrivals
Openside Flanker, Paddy Ryan (SEA)
Two Tries Scored
18 Tackles Made
23 Ruck Arrivals
Number Eight, Lucas Rumball (CHI)
18 Tackles Made
24 Ruck Arrivals
29 Meters Made
Scrum-Half, Andre Warner (SEA)
35 Meters Made
Six Tackles Made
Three Offloads
Fly-Half, Jason Robertson (DC)
12 Points Scored
268 Kick Meters
Six Tackles Made
Left Wing, John Rizzo (DC)
Two Tries Scored
64 Meters Made
10 Tackles Made
Inside Center, Santiago Videla (CHI)
10 Tackles Made
26 Meters Made
17 Ruck Arrivals
Outside Center, Cole Semu (CAL)
One Try Scored
14 Tackles Made
50 Meters Made
Right Wing, Lauina Futi (SEA)
54 Meters Made
11 Ruck Arrivals
6 Tackles Made
Fullback, Steffan Crimp (CAL)
Three Tries Scored
142 Meters Made
Eight Tackles Made
Major League Rugby Stories from June 2, 2026
- First XV: WK10: 2026 - MLR
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