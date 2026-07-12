Résumé De Match 2026 De La LCF : Calgary C. Montréal - Semaine 6

Published on July 12, 2026 under Canadian Football League (CFL)

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Renouant avec l'action après une semaine de congé, les Alouettes de Montréal accueillaient les Stampeders de Calgary au stade Percival-Molson lors de la semaine 6.







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