Résumé De Match 2025 De La LCF : Calgary C. Montréal - Semaine 17

Published on September 27, 2025 under Canadian Football League (CFL)

Calgary Stampeders YouTube Video







Les Alouettes de Montréal accueillaient les Stampeders de Calgary en lever de rideau de la 17e semaine d'activités dans la Ligue canadienne de football (LCF).







