La Tradition Rencontre L'Innovation : La LCF Annonce D'Importants Changements à Son Football

Published on September 22, 2025







La LCF prend une initiative audacieuse pour moderniser son football en apportant des modifications axées sur le divertissement et sur l'innovation.

Le commissaire Stewart Johnston a annoncé que ces changements seront mis en Ã "uvre progressivement au cours des deux prochaines saisons. Les modifications les plus importantes seront apportées en 2027, avec le déplacement des poteaux des buts à l'arrière de la zone des buts et le redimensionnement du terrain. En prévision de ces changements, dès 2026, le règlement du rouge sera modifié et des ajustements seront introduits afin d'assurer un déroulement de jeu plus constant.







