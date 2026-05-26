First XV: WK9: 2026
Published on May 26, 2026 under Major League Rugby (MLR) News Release
Loosehead Prop, Nate Sylvia (NE)
11 Ruck Arrivals
Seven Tackles Made
Five Carries Made
Hooker, Ben Sugars (CAL)
27 Tackles Made
32 Meters Made
24 Ruck Arrivals
Tighthead Prop, Tonga Kofe (CAL)
One Try Scored
12 Tackles Made
14 Ruck Arrivals
Left Lock, Nathan den Hoedt (CHI)
40 Meters Made
10 Tackles Made
28 Ruck Arrivals
Right Lock, Jason Damm (CAL)
One Try Scored
24 Tackles Made
15 Ruck Arrivals
Blindside Flanker, Cory Daniel (DC)
15 Tackles Made
56 Meters Made
22 Ruck Arrivals
Openside Flanker, Maclean Jones (CHI)
One Try Scored
11 Tackles Made
81 Meters Made
Number Eight, Makeen Alikhan (ARC)
One Try Scored
20 Ruck Arrivals
13 Tackles Made
Scrum-Half, Ruben de Haas (CHI)
Two Tries Scored
187 Kick Meters
Five Meters Made
Fly-Half, Chris Hilsenbeck (CHI)
10 Points Scored
374 Kick Meters
74 Meters Made
Left Wing, Joe Mano (CAL)
One Try Scored
85 Meters Made
11 Ruck Arrivals
Inside Center, Kienan Higgins (NE)
15 Tackles Made
25 Meters Made
15 Ruck Arrivals
Outside Center, Tavite Lopeti (CHI)
10 Tackles Made
29 Meters Made
14 Ruck Arrivals
Right Wing, Noah Brown (CHI)
Two Tries Scored
104 Meters Made
Nine Tackles Made
Fullback, Dunan Matthews (SEA)
109 Meters Made
Five Tackles Made
119 Kick Meters
Major League Rugby Stories from May 26, 2026
- First XV: WK9: 2026 - MLR
- Seawolves Fall to League-Leading Hounds in Top-Of-The-Table Clash - Seattle Seawolves
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.