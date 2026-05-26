First XV: WK9: 2026
MLR Major League Rugby

First XV: WK9: 2026

Published on May 26, 2026 under Major League Rugby (MLR) News Release


Loosehead Prop, Nate Sylvia (NE)

11 Ruck Arrivals

Seven Tackles Made

Five Carries Made

Hooker, Ben Sugars (CAL)

27 Tackles Made

32 Meters Made

24 Ruck Arrivals

Tighthead Prop, Tonga Kofe (CAL)

One Try Scored

12 Tackles Made

14 Ruck Arrivals

Left Lock, Nathan den Hoedt (CHI)

40 Meters Made

10 Tackles Made

28 Ruck Arrivals

Right Lock, Jason Damm (CAL)

One Try Scored

24 Tackles Made

15 Ruck Arrivals

Blindside Flanker, Cory Daniel (DC)

15 Tackles Made

56 Meters Made

22 Ruck Arrivals

Openside Flanker, Maclean Jones (CHI)

One Try Scored

11 Tackles Made

81 Meters Made

Number Eight, Makeen Alikhan (ARC)

One Try Scored

20 Ruck Arrivals

13 Tackles Made

Scrum-Half, Ruben de Haas (CHI)

Two Tries Scored

187 Kick Meters

Five Meters Made

Fly-Half, Chris Hilsenbeck (CHI)

10 Points Scored

374 Kick Meters

74 Meters Made

Left Wing, Joe Mano (CAL)

One Try Scored

85 Meters Made

11 Ruck Arrivals

Inside Center, Kienan Higgins (NE)

15 Tackles Made

25 Meters Made

15 Ruck Arrivals

Outside Center, Tavite Lopeti (CHI)

10 Tackles Made

29 Meters Made

14 Ruck Arrivals

Right Wing, Noah Brown (CHI)

Two Tries Scored

104 Meters Made

Nine Tackles Made

Fullback, Dunan Matthews (SEA)

109 Meters Made

Five Tackles Made

119 Kick Meters

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



Major League Rugby Stories from May 26, 2026


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central