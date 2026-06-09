First XV: WK11: 2026
MLR Major League Rugby

First XV: WK11: 2026

Published on June 9, 2026 under Major League Rugby (MLR) News Release


Loosehead Prop, Calixto Martinez (DC)

12 Tackles Made

Eight Ruck Arrivals

Five Carries Made

Hooker, Sione Tupou (NE)

One Try Scored

19 Tackles Made

13 Ruck Arrivals

Tighthead Prop, Mason Pedersen (SEA)

One Try Scored

18 Tackles Made

27 Ruck Arrivals

Left Lock, Tomas Casares (CHI)

32 Ruck Arrivals

Nine Tackles Made

11 Carries Made

Right Lock, Callum Botchar (SEA)

20 Tackles Made

22 Ruck Arrivals

Five Lineout Takes

Blindside Flanker, Patrick Ryan (SEA)

One Try Scored

20 Tackles Made

10 Carries Made

Openside Flanker, Aidan King (DC)

30 Meters Made

16 Tackles Made

39 Ruck Arrivals

Number Eight, Baden Godfrey (ARC)

53 Meters Made

10 Tackles Made

25 Ruck Arrivals

Scrum-Half, Gonzalo Bertranou (CAL)

One Try Scored

39 Meters Made

Seven Tackles Made

Fly-Half, Jason Robertson (DC)

14 Points Scored

540 Kick Meters

13 Tackles Made

Left Wing, Joe Mano (CAL)

71 Meters Made

10 Tackles Made

18 Ruck Arrivals

Inside Center, Daniel Kriel (SEA)

Two Tries Scored

10 Tackles Made

50 Meters Made

Outside Center, Tiaan Loots (CHI)

Three Tries Scored

19 Ruck Arrivals

37 Meters Made

Right Wing, Lauina Futi (SEA)

10 Ruck Arrivals

Seven Tackles Made

Nine Meters Made

Fullback, Brock Webster (CHI)

One Try Scored

16 Meters Made

69 Kick Meters

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The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


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