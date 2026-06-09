First XV: WK11: 2026
Published on June 9, 2026 under Major League Rugby (MLR) News Release
Loosehead Prop, Calixto Martinez (DC)
12 Tackles Made
Eight Ruck Arrivals
Five Carries Made
Hooker, Sione Tupou (NE)
One Try Scored
19 Tackles Made
13 Ruck Arrivals
Tighthead Prop, Mason Pedersen (SEA)
One Try Scored
18 Tackles Made
27 Ruck Arrivals
Left Lock, Tomas Casares (CHI)
32 Ruck Arrivals
Nine Tackles Made
11 Carries Made
Right Lock, Callum Botchar (SEA)
20 Tackles Made
22 Ruck Arrivals
Five Lineout Takes
Blindside Flanker, Patrick Ryan (SEA)
One Try Scored
20 Tackles Made
10 Carries Made
Openside Flanker, Aidan King (DC)
30 Meters Made
16 Tackles Made
39 Ruck Arrivals
Number Eight, Baden Godfrey (ARC)
53 Meters Made
10 Tackles Made
25 Ruck Arrivals
Scrum-Half, Gonzalo Bertranou (CAL)
One Try Scored
39 Meters Made
Seven Tackles Made
Fly-Half, Jason Robertson (DC)
14 Points Scored
540 Kick Meters
13 Tackles Made
Left Wing, Joe Mano (CAL)
71 Meters Made
10 Tackles Made
18 Ruck Arrivals
Inside Center, Daniel Kriel (SEA)
Two Tries Scored
10 Tackles Made
50 Meters Made
Outside Center, Tiaan Loots (CHI)
Three Tries Scored
19 Ruck Arrivals
37 Meters Made
Right Wing, Lauina Futi (SEA)
10 Ruck Arrivals
Seven Tackles Made
Nine Meters Made
Fullback, Brock Webster (CHI)
One Try Scored
16 Meters Made
69 Kick Meters
Major League Rugby Stories from June 9, 2026
- First XV: WK11: 2026 - MLR
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