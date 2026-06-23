ECHL Announces Season-Ending Rosters

Published on June 23, 2026 under ECHL (ECHL) News Release







SHREWSBURY, N.J. - The ECHL on Tuesday announced the Season-Ending Rosters as submitted by each of its Member Teams.

Season-Ending Rosters may include up to 20 players. Season-Ending Rosters cannot include any players who did not sign an ECHL contract in 2025-26.

Each team is entitled to reserve rights to a maximum of eight players from the list of 20 by extending a qualifying offer no later than 11:59 p.m. ET on July 7. Players on open qualifying offers cannot be traded. Teams are not required to extend a qualifying offer to players who sign a contract prior to July 7. Any Player who has played in more than 190 professional regular-season games is ineligible to receive a Qualifying Offer.

The qualifying offer must remain open for acceptance until 11:59 p.m. ET on July 22 at which time the qualifying offer becomes null and void and the team may sign the qualified player to any salary or may elect to take no further action. Teams that extend a valid qualifying offer to a player shall retain the rights to that qualified player for one playing season.

All regular-season games played in any of the following leagues shall count towards a Player's Rookie/Veteran and Qualifying Offer status.

North America - National Hockey League, American Hockey League, ECHL, Central Hockey League (Defunct, but games played count toward veteran status)

Europe - Czech Extraliga (Czech Republic), Liiga (Finland), DEL (Germany), KHL (Russia), Slovak Extraliga (Slovakia), SHL (Sweden), National League (Switzerland)

Adirondack Thunder - Henry Welsch, Jimmy Dowd, Jacob Graves, Conner Hutchison, Brendan Dowler, Pierson Brandon, Odeen Tufto, Patrick Grasso, Jace Isley, Grant Loven, Brannon McManus, Chase McLane, Kevin O'Neil, Justin Taylor, Matt Salhany, Brian Carrabes, Tanner Edwards, Daniel Ebrahim, Daniel Amesbury, Jacob Slipec

Allen Americans - Brett Mirwald, Ty Prefontaine, Quinn Warmuth, Anthony Costantini, Jackson Decker, Andre Anania, Braidan Simmons-Fischer, Sam Sedley, Trevor LeDonne, Troy Murray, Thomas Caron, Hank Crone, Colby McAuley, Michael Gildon, Harrison Blaisdell, Brayden Watts, Brett Budgell, Lukas Sillinger, Jax Dubois, Mark Duarte

Atlanta Gladiators - Brendan Less, Nolan Orzeck, Cam Gaudette, Adam Eisele, Dylan Carabia, Ryan Conroy, Andrew Jarvis, Evan Orr, Louis Boudon, Mike McNamee, Alex Young, Carson Denomie, Isak Walther, Joey Cipollone, Max Neill, Jack O'Brien, Kirklan Irey, Ryan Nolan, Ryley Appelt, Mickey Burns

Bloomington Bison - Dryden McKay, Mason Wheeler, Kylor Wall, Parker Gavlas, Nikita Sedov, Seung Jae Lee, Brenden Datema, Brandon Yeamans, Bryce Brodzinski, Daniel Tedesco, Parker Lindauer, Grant Porter, Lou-Felix Denis, Ayden MacDonald, Mikhail Abramov, Zach Faremouth, Eddie Matsushima, Nick Deakin-Poot, Mark Kaleinikovas, Chongmin Lee

Cincinnati Cyclones - Kaidan Mbereko, Tommy Scarfone, Max Smolinski, Christian Felton, Griffin Ludtke, Mitchell Wolfe, Spencer Cox, Jake Johnson, John Spetz, Aaron Bohlinger, Elijah Vilio, John Jaworski, Justin Vaive, Justin Portillo, Gabriel Bernier, Max Helgeson, Kurtis Henry, Adam Kydd, Zack Trott, Liam Kidney

Florida Everblades - Jordan Sambrook, Patrick Kyte, Connor Doherty, Cole Moberg, Riese Zmolek, Sean Allen, Gianfranco Cassaro, Dru Krebs, Hunter Sansbury, Anthony Beauchamp, Logan Will, Reid Duke, Hudson Elynuik, Oliver Chau, Jesse Lansdell, Craig Needham, Isaac Nurse, Ben Brar, Kyle Betts, Carson Gicewicz

Fort Wayne Komets - Dustyn McFaul, Jalen Smereck, Reece Harsch, Zach Bookman, Elliott McDermott, Victor Hadfield, Olivier LeBlanc, Harrison Rees, Blake Murray, Kirill Tyutyayev, Austin Magera, Matt Miller, William Dufour, Reid Pabich, Thomas Sinclair, Alex Aleardi, Anthony Petruzzelli, Jack Gorniak, Blake Christensen, Lynden McCallum

Greensboro Gargoyles - Austen May, Caleb Price, Bryan Huggins, Braden Doyle, Artyom Borshyov, Tristan De Jong, Christian Berger, Cullen Ferguson, Tian Rask, Ryan Richardson, Drew Kuzma, Demetrios Koumontzis, Ethan Leyh, Josh Groll, Jordan Biro, Tyler Paquette, Eric Martin, Jack Seymour, Jaxson Murray, Shane Ott

Greenville Swamp Rabbits - Simon Latkoczy, Jacob Modry, Jordan Power, Joe Prouty, Timothy Lovell, Jake Murray, Michael Mastrodomenico, Ben Poisson, Dante Sheriff, Carter Savoie, Denis Smirnov, Jake Percival, Ryan O'Reilly, Caiden Gault, Jack Brackett, Connor Milburn, Ryan O'Hara, Joshua Zary, Tate Singleton, Dillon Hamaliuk

Idaho Steelheads - Jake Barczewski, Jeff Baum, Sam Jardine, Nick Young, Brady Keeper, Jake Boltmann, Jordan Steinmetz, Morgan Winters, Nicholas Canade, Grant Silianoff, Ty Pelton-Byce, Liam Malmquist, Nick Portz, Jack Adams, Mason Nevers, Robbie Holmes, Mick Messner, Ryan Miotto, Jade Miller, Brendan Hoffman

Indy Fuel - Ryan Ouellette, Matt Petgrave, Chris Cameron, Kyle Aucoin, Trevor Zins, Nick Grima, William Ennis, Lane Brockhoff, Jacob LeGuerrier, Jordan Martin, Michael Marchesan, Jesse Tucker, Owen Robinson, Cody Laskosky, Dustin Manz, Jadon Joseph, Lee Lapid,Alex DiPaolo, Brett Moravec, Sahil Panwar

Jacksonville Icemen - Cameron Rowe, Taos Jordan, Tanner Kelly, Brayden Hislop, Jaden Condotta, Jed Pietila, Holden Wale, Trevor Griebel, Jack Babbage, Jacques Bouquot, Logan Cockerill, Ashton Stockie, Bennett MacArthur, Daniel Panetta, Sasha Teleguine, Colby Ambrosio, Adam McMaster, T.J. Friedmann, Will Hillman, Simon Labelle

Kalamazoo Wings - Tyriq Outen, Hunter Vorva, Davis Pennington, Powell Connor, Robbie Drazner, Collin Saccoman, Greg Japchen, Orlando Mainolfi, Quinn Preston, Ryan Cox, Andre Ghantous, Hunter Strand, Griffin Ness, Evan Dougherty, Cam Knuble, David Keefer, Colson Gengenbach, Jake Suede, Colton Young, Spencer Kennedy

Kansas City Mavericks - Logan Terness, Thomas Farrell, Jake McLaughlin, Ryan Jones, Drake Burgin, Hudson Wilson, Marcus Crawford, Thomas Messineo, David Cotton, Nolan Sullivan, Jack Randl, Casey Carreau, Jackson Jutting, Colby MacArthur, Luke Loheit, Jimmy Glynn, Lucas Sowder, Bobo Carpenter

Maine Mariners - Brad Arvanitis, Dylan MacKinnon, Andrew Nielsen, Jaxon Bellamy, Michael Underwood, Nick Anderson, Owen Gallatin, Wyllum Deveaux, Xander Lamppa, Robert Cronin, Zach Jordan, Antonio Venuto, Shawn Element, Jacob Hudson, Maxim Andreev, Linus Hemstrom, Sebastian Vidmar, Ben Allison, Jack Works, Mason Primeau

Norfolk Admirals - Jaxon Castor, Carson Musser, Jack Pascucci, William Magnuson, Brehdan Engum, Jeffrey Faith, Brody Crane, Marko Reifenberger, Justin Young, Brayden Nicholetts, Andre Sutter, Nathan Noel, Brandon Osmundson, Jack O'Leary, Kristof Papp, Max Grondin, Grant Hebert, Brady Fleurent, Carter Korpi, Michael Citara

Orlando Solar Bears - Jon Gillies, Xavier Lapointe, Logan Britt, Ethan Szmagaj, Dustin Geregach, Tony Follmer, Mark Cooper, Kade Landry, Carter Allen, Andrew Bruder, Keegan McMullen, Anthony Bardaro, Connor Eddy, Jarid Lukosevicius, Massimo Lombardi, Tyler Bird, Aaron Luchuk, Cole Kodsi, Luc Wilson, Tyler Drevitch

Rapid City Rush - Nathan Torchia, Eric Parker, Mitchell Smith, Sean Strange, Hunter Donohoe, Jake Ratzlaff, Riku Ishida, Seth Fyten, Maurizio Colella, Chaz Smedsrud, Cameron Buhl, Cole Tymkin, Ryan Wagner, Braden Birnie, William Portokalis, Parker Bowman, Rasmus Ekstrom, Zachary Giroux, Darian Pilon, Ryan Mahshie

Reading Royals - Ian Shane, Jake Willets, Kyle Walker, Artem Kulakov, Jack Page, Miles Gendron, Vincent Sevigny, Nolan Burke, Jordan Frasca, Ty Voit, Connor McMenamin, Jacob Frasca, Jeremy Michel, Kyle Haskins, Brandon Saigeon, Yvan Mongo, Austin Saint, Liam Devlin, Alec Butcher, Mikael Robidoux

Savannah Ghost Pirates - Vinnie Purpura, Chris Lipe, Mason Reiners, Will Riedell, Noah Carroll, Keaton Pehrson, Ivan Chukarov, Phip Waugh, Nick Granowicz, Liam Walsh, Connor Gregga, Josh Lopina, Ryan Sullivan, Peter Laviolette, Matt Koopman, Tristan Amonte, Reece Vitelli, Zachary Krajnik, Scout Truman, Alexander Krause

South Carolina Stingrays - Ty Taylor, Nolan Krenzen, Mikey Adamson, Connor Moore, Romain Rodzinski, Reilly Webb, D.J. King, Josh Wilkins, Charlie Combs, Dean Loukus, Stanley Cooley, Jalen Luypen, Chris Grando, Timothy Heinke

Tahoe Knight Monsters - Alexander Tracy, Brennan Kapcheck, Nate Kallen, Kaelan Taylor, Aidan De La Gorgendiere, Linden Alger, Tucker Ness, Mike Van Unen, Connor Marritt, Samuel Huo, Kevin Wall, Jacob McGrew, Michael O'Leary, Luke Adam, Jake Durflinger, Alex Weiermair, Casey Bailey, Blake Wells, Adam Pitters

Toledo Walleye - Matt Jurusik, Dylan Moulton, Campbell Cichosz, Brendon Michaelian, Jack Duff, Brandon Kruse, John Waldron, Cam Hausinger, Reilly Funk, Sam Craggs, Garrett VanWyhe, Tanner Dickinson, Kyle Gaffney, Nathaël Roy, Mitch Lewandowski, Nolan Hutcheson, Nick Nardecchia, Nolan Moyle, Greg Smith, Chad Hillebrand

Trenton Ironhawks - Noah Ganske, Robbie Stucker, Andrew Noel, Colby Enns, Luc Salem, Mathieu Boislard, Aiden Hansen-Bukata, Josh Zinger, Dylan Gratton, Luke Antonacci, Ryan Taylor, Luke Manning, John Gelatt, Reed Lebster, Daniyal Dzhaniyev, Nicholas Niemo, Marek Hejduk, Ryan Rosborough, Cy LeClerc, Tyler Gratton

Trois-Rivières Lions - Francesco Lapenna, Jacob Dion, Jake Gravelle, Kale McCallum, Emmett Serensits, Christopher Inniss, Landon Fuller, Jacob Paquette, Wyatt McLeod, Sean Gulka, Mathieu Bizier, Anthony Beauregard, Isaac Dufort, Mathias Laferiere, Edouard Charron, Anthony Poulin, Nicholas Girouard, Tommy Cormier, Ben Hawerchuk, Logan Nijhoff

Tulsa Oilers - David Tendeck, Jake Sibell, Cade McNelly, Duggie Lagrone, Mike McKee, Jackson Niedermayer, Max Ruoho, Connor Fedorek, Dakota Seaman, Dylan Fitze, Ethan Benz, Ian Amsbaugh, Josh Nelson, Tyler Poulsen, Lukas Jirousek, Jonny Hooker, Easton Armstrong, Nathan Dunkley, Tyrell Goulbourne, Dallas Comeau

Wheeling Nailers - Jacob Smith, Gabriel D'Aigle, Tristan Thompson, Alexander Kuqali, Aidan Sutter, Bogdans Hodass, Matt Quercia, Tiernan Shoudy, Craig Armstrong, Mike Posma, Tanner Andrew, Logan Pietila, Randy Hernandez, Owen Cole, Connor Lockhart, Nick McCarry

Wichita Thunder - Connor Hasley, Roddy Ross, Nico Somerville, Kirby Proctor, Tyler Jette, T.J. Lloyd, Tanner Palocsik, Nolan Kneen, Declan Smith, Ryan Finnegan, Michal Stinil, Cam Mitchell, Gavin Best, Robert Kincaid, Oliver Tarr, Spencer Blackwell, Kyle Jeffers, Jay Dickman, Matt Crasa, Nick DeGrazia

Worcester Railers - Thomas Gale, Vincent Corcoran, Michael Suda, Adam Samuelsson, Cameron McDonald, Connor Federkow, Anthony Hora, Gabe Blanchard, Jordan Kaplan, Drew Callin, Riley Piercey, Anthony Callin, Anthony Repaci, Cole Donhauser, Matt DeMelis, MacAuley Carson, Lincoln Hatten, Dalton Duhart, Riley Ginnell, Declan McDonnell







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