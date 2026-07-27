Angel City FC vs. Racing Louisville FC - Game Highlights 07/26/2026 Nationwidefull
Published on July 26, 2026 under National Women's Soccer League (NWSL)
Angel City FC YouTube Video
Maja Lardner scores her first NWSL goal, then goes back for seconds for her first pro brace to power Racing Louisville to a win against Angel City.
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