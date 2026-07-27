NWSL Angel City FC

Angel City FC vs. Racing Louisville FC - Game Highlights 07/26/2026 Nationwidefull

Published on July 26, 2026 under National Women's Soccer League (NWSL)
Angel City FC YouTube Video


Maja Lardner scores her first NWSL goal, then goes back for seconds for her first pro brace to power Racing Louisville to a win against Angel City.

Check out the Angel City FC Statistics

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