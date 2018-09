293 Alums of WCL Teams in Pro Baseball

September 20, 2018 - West Coast League (WCL) News Release





293 alums of West Coast League teams have appeared in or are active in affiliated professional baseball in 2018.

The WCL's list of 2018 pros features 38 players that have appeared in major league games or have been on big league rosters this summer.

Several alums have been having big MLB seasons such as closer Bud Norris of St. Louis (Corvallis, 2005) who is fifth in the NL in saves with 28 and the Seattle Mariners all-star outfielder Mitch Haniger (Corvallis, 2010). Other WCL alums having standout seasons are starting pitchers James Paxton of Seattle (Kelowna, 2007), Nick Pivetta of Philadelphia (Victoria, 2013), Marco Gonzales of Seattle (Wenatchee, 2010), Matt Boyd of Detroit (Corvallis, 2010) and Tyler Anderson of Colorado (Corvallis, 2009); relief pitchers Adam Cimber of Cleveland (Kitsap, 2010), Jace Fry of the Chicago White Sox (Corvallis, 2011), Trevor Hildenberger of Minnesota (Bend, 2012), Phil Maton of San Diego (Kelowna, 2012) and Ryan Tepera of Toronto (Kelowna, 2009); slugger Rhys Hoskins of Philadelphia (Kitsap, 2012) and infielder Matt Duffy of Tampa Bay (Corvallis, 2010).

In total, 38 alums of WCL teams have appeared on MLB rosters in 2018 including the aforementioned as well as reliever Matt Andriese of Tampa Bay/Arizona (Corvallis), first baseman Chris Davis of Baltimore (Kelowna), starting pitcher Sam Gaviglio of Toronto (Corvallis), starting pitcher Jason Hammel of Kansas City (Wenatchee), starting pitcher Blaine Hardy of Detroit (Wenatchee/Bend), starting pitcher Tommy Milone of Washington (Wenatchee), reliever Josh Osich of San Francisco (Corvallis), reliever Marc Rzepzynski of Seattle/Cleveland (Bellingham/Corvallis), pitcher Zack Weiss of Cincinnait (Wenatchee), infielder Eric Sogard of Milwaukee (Bend), catcher Chris Stewart of Atlanta/Arizona (Corvallis), catcher Andrew Susac of Baltimore (Corvallis), reliever Taylor Willaims of Milwaukee (Cowlitz) and outfielder Jacoby Ellsbury of the New York Yankees (Bend); as well as recent callups pitcher Matt Hall of Detroit (Walla Walla), Jeff Brigham of Miami (Bend), catcher Rocky Gale of the Los Angeles Dodgers, reliever Jimmie Sherfy of Arizona (Corvallis), infielder Pat Valaika of Colorado (Wenatchee), pitcher Adrian Sampson of Texas (Bellingham) and pitcher DJ Johnson of Colorado (Corvallis).

AMERICAN LEAGUE

Baltimore Orioles

MLB - Chris Davis, Kelowna Falcons (Navarro College)

MLB - Andrew Susac, Corvallis Knights (Oregon State)

AA - Jay Flaa, Walla Walla Sweets (North Dakota State), Bowie Baysox

AA - Brett Cumberland, Klamath Falls Gems (Cal), Bowie Baysox

Low A - Cadyn Grenier, Bend Elks (Oregon State), Delmarva Shorebirds

Low A - Chris Shaw, Corvallis Knights (Midland College/Oklahoma), Delmarva Shorebirds

Low A - Scott Burke, Klamath Falls Gems (UCLA), Delmarva Shorebirds

Low A - Cameron Bishop, Corvallis Knights (UC Irvine), Delmarva Shorebirds

Low A - Clay Fisher, Corvallis Knights (UC Santa Barbara), Delmarva Shorebirds

R - Parker McFadden, Cowlitz Black Bears (Washington State), GCL Orioles

R - Nick Meservery, Kitsap BlueJackets (Seattle), GCL Orioles

Boston Red Sox

AA - Chad De La Guerra, Klamath Falls Gems (Grand Canyon), Portland Sea Dogs

High A - Jake Thompson, Bend Elks (Oregon State), Salem Red Sox

Low A - Nick Duron, Corvallis Knights (Clark College), Greenville Drive

Low A - Tanner Nishioka, Wenatchee AppleSox (Pomona-Pitzer), Greenville Drive

Low A - Rio Gomez, Bend Elks (Arizona), Greenville Drive

Low A - Jarren Duran, Walla Walla Sweets (Long Beach State), Greenville Drive

SS - Devlin Granberg, Cowlitz Black Bears (Dallas Baptist), Lowell Spinners

SS - Hunter Haworth, Bellingham Bells (Chico State), Lowell Spinners

SS - Kris Jackson, Bend Elks (Corban), Lowell Spinners

Chicago White Sox

MLB - Jace Fry, Corvallis Knights (Oregon State)

AAA - Brandon Brennan, Bend Elks (Oregon/Orange Coast College), Charlotte Knights

High A - Mikey Duarte, Walla Walla Sweets (UC Irvine), Winston-Salem Dash

High A - JJ Muno, Kelowna Falcons (UC Santa Barbara), Winston-Salem Dash

High A - Nick Madrigal, Corvallis Knights (Oregon State), Winston-Salem Dash

Low A - Tyler Frost, Wenatchee AppleSox (Gonzaga), Kannapolis Intimidators

Low A - Ian Dawkins, Kelowna Falcons (Sacramento State), Kannapolis Intimidators

R - Ty Greene, Kitsap BlueJackets (Cal), AZL White Sox

Cleveland Indians

MLB - Shane Bieber, Cowlitz Black Bears (UC Santa Barbara)

MLB - Adam Cimber, Kitsap BlueJackets (Washington/San Francisco)

AA - Matt Whitehouse, Wenatchee AppleSox (UC Irvine), Akron RubberDucks

AA - Logan Ice, Corvallis Knights (Oregon State), Akron RubberDucks

AA - Jake Paulson, Bellingham Bells (Oakland), Akron RubberDucks

High A - Trenton Brooks, Wenatchee AppleSox (Nevada-Reno), Lynchburg Hillcats

High A - Eli Morgan, Yakima Valley Pippins (Gonzaga), Lynchburg Hillcats

High A - Tyler Friis, Yakima Valley Pippins (Indiana State), Lynchburg Hillcats

Low A - Dakody Clemmer, Corvallis Knights (Central Arizona College), Lake County Captains

SS - Steven Kwan, Corvallis Knights (Oregon State), Mahoning Valley Scrappers

SS - Zach Draper, Yakima Valley Pippins (College of Idaho), Mahoning Valley Scrappers

R - Josh Nashed, Yakima Valley Pippins (San Jose State), AZL Indians

Detroit Tigers

MLB - Matt Boyd, Corvallis Knights (Oregon State)

MLB - Blaine Hardy, Bend Elks/Wenatchee AppleSox, (Lewis-Clark State)

MLB - Matt Hall, Walla Walla Sweets (Missouri State)

AA - Daniel Woodrow, Kitsap BlueJackets (Creighton), Erie SeaWolves

AA - Joe Navilhon, Victoria HarbourCats (USC), Erie SeaWolves

AA - Spenser Watkins, Kitsap BlueJackets (Western Oregon), Erie SeaWolves

High A - Austin Sodders, Corvallis Knights (Riverside CC/UC Riverside), Lakeland Flying Tigers

Low A - Joey Morgan, Medford Rogues (Washington), West Michigan Whitecaps

SS - Tarik Skubal, Kitsap BlueJackets (Seattle), Connecticut Tigers

SS - Chavez Fernander, Victoria HarbourCats (Polk State), Connecticut Tigers

R - Hugh Smith, Wenatchee AppleSox (Whitworth), GCL Tigers

R - Vinny Esposito, Kelowna Falcons (Sacramento State) GCL Tigers

Houston Astros

AAA - Alex DeGoti, Victoria HarbourCats (Long Beach State/Barry), Fresno Grizzlies

AAA - Taylor Jones, Walla Walla Sweets/Wenatchee AppleSox (Gonzaga), Fresno Grizzlies

AA - Brandon Bailey, Wenatchee AppleSox (Gonzaga), Corpus Christi Hooks

Low A - Alex McKenna, Walla Walla Sweets (Cal Poly), Quad Cities River Bandits

Low A - Roman Garcia, Corvallis Knights (San Diego), Quad Cities River Bandits - released in 2018

Kansas City Royals

MLB - Jason Hammel, Wenatchee AppleSox (Treasure Valley CC)

AAA - Nicky Lopez, Bend Elks (Creighton), Omaha Storm Chasers

AA - Kort Peterson, Cowlitz Black Bears (UCLA), Northwest Arkansas Naturals

AA - John Brontsema, Wenatchee AppleSox (UC Irvine), Northwest Arkansas Naturals

High A - Gabe Cramer, Bellingham Bells (Stanford), Wilmington Blue Rocks

High A - Nate Esposito, Wenatchee AppleSox (OSU/Concordia, OR), Wilmington Blue Rocks

High A - Josh Mitchell, Victoria HarbourCats (Pittsburgh), Wilmington Blue Rocks

High A - Chris DeVito, Medford Rogues (New Mexico), Wilmington Blue Rocks - released in 2018

Low A - Holden Capps, Kitsap BlueJackets (Central Oklahoma), Lexington Legends

R - Kyle Kasser, Klamath Falls Gems (Oregon), Idaho Falls Chukars

R - Jack Klein, Bellingham Bells (Stanford), Idaho Falls Chukars

R - Brhet Bewley, Wenatchee AppleSox (San Diego), Burlington Royals

R - Austin Lambright, Kelowna Falcons (Central Oklahoma), Burlington Royals

R - Christian Cosby, Cowlitz Black Bears (Chapman), AZL Royals

Los Angeles Angels

AAA - Griffin Canning, Wenatchee AppleSox (UCLA), Salt Lake Bees

AAA - Greg Mahle, Corvallis Knights (UC Santa Barbara), Salt Lake Bees

High A - Matt Bower, Bellingham Bells (Washington State), Inland Empire 66ers

Minnesota Twins

MLB - Trevor Hildenberger, Bend Elks (Cal)

AA - Brian Olson, Kitsap BlueJackets (Seattle), Chattanooga Lookouts

High A - Hector Lujan, Medford Rogues (UC Santa Barbara/Westmont College), Fort Myers Miracle

High A - Mark Contreras, Walla Walla Sweets (UC Riverside), Fort Meyers Miracle

High A - Caleb Hamilton, Cowlitz Black Bears (Oregon State), Fort Meyers Miracle

High A - Logan Lombana, Victoria HarbourCats (Long Beach State), Fort Meyers Miracle - released in 2018

Low A - David Banuelos, Bellingham Bells (Long Beach State), Cedar Rapids Kernels

Low A - Derek Molina, Yakima Valley Pippins (Merced College), Cedar Rapids Kernels

Low A - Christian Cavaness, Bend Elks (Lindenwood), Cedar Rapids Kernels - released in 2018

R - Juan Gamez, Walla Walla Sweets (North Dakota State), Elizabethton Twins

R - Ryley Widell, Corvallis Knights (Central Arizona College), Elizabethton Twins

R - Andy Cosgrove, Corvallis Knights (Washington/NC State), Elizabethton Twins

R - Dylan Stowell, Victoria HarbourCats (Cal Baptist), Elizabethton Twins

R- Tyler Palm, Bellingham Bells (Oakland), Elizabethton Twins

R - Tanner Howell, Corvallis Knights/Kitsap BlueJackets (Dixie State), Elizabethton Twins

R - Jon Olsen, Bellingham Bells (UCLA), GCL Twins

Oakland A's

MLB - Ramon Laureano, Medford Rogues (NE Oklahoma A&M)

AA - Seth Brown, Bend Elks (Linn-Benton CC/Lewis-Clark State), Midland RockHounds

High A - Trace Loehr, Corvallis Knights (Rex Putnam High School), Stockton Ports

High A - Sam Sheehan, Kitsap BlueJackets (Westmont College), Stockton Ports

High A - Luke Persico, Walla Walla Sweets (UCLA), Stockton Ports

Low A - Seth Martinez, Bellingham Bells (Arizona State), Beloit Snappers

Low A - Jack Meggs, Bellingham Bells (Washington), Beloit Snappers

Low A - Slater Lee, Corvallis Knights (Cal Poly), Beloit Snappers

R - James Kaprielian, Wenatchee AppleSox (UCLA), AZL Athletics

R - Joe DeMers, Walla Walla Sweets (Washington), AZL Athletics

New York Yankees

MLB - Jacoby Ellsbury, Bend Elks (Oregon State)

AAA - Cale Coshow, Kelowna Falcons (Oklahoma Christian), Scranton/Wilkes-Barre RailRiders

AAA - Devyn Bolasky, Cowlitz Black Bears (UC Riverside), Scranton/Wilkes-Barre RailRiders

AA - Trevor Lane, Cowlitz Black Bears (University of Illinois-Chicago), Trenton Thunder

AA - Chris Rabago, Corvallis Knights (UC Irvine), Trenton Thunder

Low A - Janson Junk, Bend Elks (Seattle), Charleston RiverDogs

SS - Daniel Bies, Bend Elks (Gonzaga), Staten Island Yankees

SS - Alex Junior, Port Angeles Lefties/Kitsap BlueJackets (Tennessee Tech), Staten Island Yankees

SS - Jackson Thoreson, Victoria HarbourCats/Gresham GreyWolves (St Mary's), Staten Island Yankees

R - Mitchell Robinson, Kitsap BlueJackets (University of British Columbia), GCL Yankees

R - Jackson Bertsch, Medford Rogues (Liberty), GCL Yankees

Seattle Mariners

MLB - James Paxton, Kelowna Falcons (Kentucky)

MLB - Mitch Haniger, Corvallis Knights (Cal Poly)

MLB - Marco Gonzales, Wenatchee AppleSox (Gonzaga)

AAA - Marc Rzepczynski, Bellingham Bells/Aloha Knights, Tacoma Rainiers

AA - Darin Gillies, Bend Elks (Arizona State), Arkansas Travelers

AA - Eric Filia, Wenatchee AppleSox (UCLA), Arkansas Travelers

AA - Wyatt Mills, Kelowan Falcons/Yakima Valley Pippins (Gonzaga), Arkansas Travelers

AA - Chris Mazza, Bend Elks (Menlo), Arkansas Travelers

AA - Trevor Frank, Corvallis Knights (UC Riverside), Arkansas Travelers

High A - Michael Koval, Kelowna Falcons (Cal Poly Pomona), Modesto Nuts

High A - Chris Castellanos, Cowlitz Black Bears (Stanford), Modesto Nuts

High A - Beau Branton, Bellingham Bells (Stanford), Modesto Nuts

High A - Aaron Stroosma, Bellingham Bells (Seattle), Modesto Nuts - released in 2018

SS - Connor Kopach, Walla Walla Sweets (Southern Illinois), Everett AquaSox

SS - Ted Hammond, Corvallis Knights (Seattle), Everett AquaSox

Tampa Bay Rays

MLB - Matt Duffy, Corvallis Knights (Long Beach State)

AAA - Forrest Snow, Bend Elks (Washington), Durham Bulls

AA - Curtis Taylor, Kelowna Falcons (University of British Columbia), Montgomery Biscuits

AA - Dalton Kelly, Corvallis Knights (UC Santa Barbara), Montgomery Biscuits

AA - Nathan Lukes, Victoria HarbourCats (Sacramento State), Montgomery Biscuits

High A - Kenny Rosenberg, Yakima Valley Pippins (Cal State Northridge), Charlotte Stone Crabs

High A - Riley O'Brien, Kelowna Falcons (College of Idaho), Charlotte Stone Crabs

Low A - Jake Stone, Victoria HarbourCats (Fresno State), Bowling Green Hot Rods

Low A - Justin Bridgman, Klamath Falls Gems (Nevada-Reno), Bowling Green Hot Rods

SS - Jordan Qsar, Corvallis Knights (Pepperdine), Hudson Valley Renegades

R - Seaver Whalen, Cowlitz Black Bears (Lewis-Clark State), Princeton Rays

R - Andrew Bernstein, Yakima Valley Pippins (Cal Baptist/Cal Poly), GCL Rays

Texas Rangers

MLB - Adrian Sampson, Bellingham Bells (Bellevue CC)

AAA - Tyler Wagner, Kelowna Falcons (Utah), Round Rock Express

AAA - Reed Garrett, Yakima Valley Pippins (VMI), Round Rock Express

AAA - Nick Torres, Corvallis Knights (Cal Poly), Round Rock Express

Low A - Justin Jacobs, Yakima Valley Pippins (Gonzaga), Hickory Crawdads

R - Ryan Anderson, Victoria HarbourCats (UC Davis), AZL Rangers

R - Hever Bueno, Bellingham Bells (Arizona State), AZL Rangers

R- Zach Penrod, Walla Walla Sweets (Northwest Nazarene) AZL Rangers

Toronto Blue Jays

MLB - Sam Gaviglio, Corvallis Knights (Oregon State)

MLB - Ryan Tepera, Kelowna Falcons (Sam Houston State)

AA - Jonathan Harris, Walla Walla Sweets (Missouri State), New Hampshire Fisher Cats

SS - Will McAffer, Victoria HarbourCats (Tulane), Vancouver Canadians

SS - Vinny Capra, Walla Walla Sweets (Richmond), Vancouver Canadians

R - Gage Burland, Wenatchee AppleSox (Lewis-Clark State), Bluefield Blue Jays

NATIONAL LEAGUE

Arizona Diamondbacks

MLB - Matt Andriese, Corvallis Knights (UC Riverside)

MLB - Jimmie Sherfy, Corvallis Knights (Oregon)

MLB - Chris Stewart, Aloha Knights (Riverside CC)

AA - Dominic Miroglio, Walla Walla Sweets (San Francisco), Jackson Generals

SS - Kevin Watson, Jr., Corvallis Knights (Beaverton High School), Hillsboro Hops

R - Joe Gillette, Wenatchee AppleSox (Menlo College), AZL Diamondbacks

R - Matt Ladrech, Walla Walla Sweets (Cal), AZL Diamondbacks

Atlanta Braves

AAA - Tyler Smith, Bend Elks (Oregon State), Gwinnett Stripers

AA - Josh Graham, Klamath Falls Gems (Oregon), Mississippi Braves

Low A - AJ Graffanino, Cowlitz Black Bears (Washington), Rome Braves

Low A - Austin Bush, Kitsap BlueJackets (UC Santa Barbara), Rome Braves

R- Cameron Kurz, Wenatchee AppleSox (UC San Diego), GCL Braves

Chicago Cubs

AA - Michael Rucker, Bellingham Bells (BYU), Tennessee Smokies

AA - Tommy Nance, Cowlitz Black Bears (Santa Clara), Tennessee Smokies

AA - Wynton Bernard, Bellingham Bells (Riverside CC/Niagara), Tennessee Smokies

High A - Casey Bloomquist, Corvallis Knights (Cal Poly), Myrtle Beach Pelicans

High A - Chad Hockin, Medford Rogues (Cal State Fullerton), Myrtle Beach Pelicans

High A - Christian Donahue, Corvallis Knights (Oregon State), Myrtle Beach Pelicans

SS - Brennon Kaleiwahea, Port Angeles Lefites/Kitsap BlueJackets (Tennessee Tech/Lower Columbia College/Washington State), Eugene Emeralds

R - Brady Miller, Kelowna Falcons (Western Oregon), AZL Cubs

R - Dalton Hurd, Bend Elks (Seattle), AZL Cubs

Cincinnati Reds

AAA - Taylor Sparks, Wenatchee AppleSox (UC Irvine), Louisville Bats

AA - Zack Weiss, Wenatchee AppleSox (UCLA), Pensacola Blue Wahoos

High A - Alex Webb, Kelowna Falcons (University of British Columbia), Daytona Tortugas

Low A- Patrick McGuff, Bend Elks (Morehead State), Dayton Dragons

R - Jay Schuyler, Yakima Valley Pippins (San Diego), Billings Mustangs

Colorado Rockies

MLB - Tyler Anderson, Corvallis Knights (Oregon)

MLB - Pat Valaika, Wenatchee AppleSox (UCLA)

MLB - DJ Johnson, Corvallis Knights (Mt. Hood CC/Western Oregon)

AA - Scott Burcham, Kitsap BlueJackets (Sacramento State), Hartford Yard Goats

AA - Scott Griggs, Bellingham Bells (UCLA), Hartford Yard Goats

High A - Vince Fernandez, Yakima Valley Pippins (UC Riverside), Lancaster JetHawks

High A - Brett Stephens, Wenatchee AppleSox (UCLA), Lancaster JetHawks

Low A - Taylor Snyder, Yakima Valley Pippins (Colorado State-Pueblo), Asheville Tourists

Low A - Sean Bouchard, Walla Walla Sweets (UCLA), Asheville Tourists

Low A - Moises Ceja, Bellingham Bells (UCLA), Asheville Tourists

SS - Willie MacIver, Bellingham Bells (Washington), Boise Hawks

SS - Joel Condreay, Wenatchee AppleSox (Whitworth), Boise Hawks

SS - Jeff Bohling, Kelowna Falcons (Gonzaga), Boise Hawks

SS - Reagan Todd, Bellingham Bells (Colorado Mesa), Boise Hawks

R - Jake Bird, Yakima Valley Pippins (UCLA), Grand Junction Rockies

R - Brandon Lambright, Kelowna Falcons (Abilene Christian), Grand Junction Rockies

Los Angeles Dodgers

MLB - Rocky Gale, Corvallis Knights (Portland)

AAA - Connor Joe, Kelowna Falcons (San Diego), Oklahoma City Dodgers

AAA - Kyle Garlick, Cowlitz Black Bears (Oregon/Cal Poly Pomona), Oklahoma City Dodgers

AA - Ben Wetzler, Corvallis Knights (Oregon State), Tulsa Drillers

High A - Max Gamboa, Walla Walla Sweets (Pepperdine), Rancho Cucamonga Quakes

Low A - Andre Jackson, Kelowna Falcons (Utah), Great Lakes Loons

Low A - Brock Carpenter, Bend Elks (Seattle), Great Lakes Loons

R - Andrew Shaps, Victoria HarbourCats (William Jessup), Ogden Raptors

R - Reza Aleaziz, Cowlitz Black Bears (Oklahoma State), Ogden Raptors

R - Colby Nealy, Kelowna Falcons/Wenatchee AppleSox (Washington State), Ogden Raptors

R - Jacob Roberts, Yakima Valley Pippins (Gonzaga), AZL Dodgers

Miami Marlins

MLB - Jeff Brigham, Bend Elks (Washington)

AA - Cade Gotta, Corvallis Knights (Riverside CC/San Diego Christian), Jacksonville Jumbo Shrimp

AA - Cody Poteet, Walla Walla Sweets (UCLA), Jacksonville Jumbo Shrimp

High A - Gunner Pollman, Victoria HarbourCats/Klamath Falls Gems (Sacramento State), Jupiter Hammerheads

High A - Ryan Lillie, Yakima Valley Pippins (UC Riverside), Jupiter Hammerheads

High A - Gunnar Schubert, Bellingham Bells (Gonzaga), Jupiter Hammerheads

Low A - Hunter Wells, Wenatchee AppleSox (Gonzaga), Greensboro Grasshoppers

Low A - Zach Wolf, Yakima Valley Pippins (Seattle), Greensboro Grasshoppers

Milwaukee Brewers

MLB - Taylor Williams, Cowlitz Black Bears (Mt. Hood CC/Kent State)

AAA - Eric Sogard, Bend Elks (Arizona State), Colorado Springs Sky Sox

AAA - Quinton Torres-Costa, Victoria HarbourCats (Hawaii), Colorado Springs Sky Sox

AA - Keston Hiura, Wenatchee AppleSox (UC Irvine), Biloxi Shuckers

AA - Jeff Ames, Wenatchee AppleSox (Lower Columbia College), Biloxi Shuckers

High A - Cooper Hummel, Walla Walla Sweets/Bend Elks (Portland), Carolina Mudcats

High A - Ryan Aguilar, Cowlitz Black Bears (Santa Ana College/Arizona), Carolina Mudcats

High A - Dallas Carroll, Bellingham Bells (Utah), Carolina Mudcats

Low A - K.J. Harrison, Corvallis Knights (Oregon State), Wisconsin Timber Rattlers

R - Joey Matulovich, Bellingham Bells (Cal), Helena Brewers

R - Tate Budnick, Bend Elks (Portland), Helena Brewers

R - Kekai Rios, Victoria HarbourCats (Hawaii), AZL Brewers

R - Drew Rasmussen, Wenatchee AppleSox (Oregon State), AZL Brewers

New York Mets

AA - Kevin Taylor, Cowlitz Black Bears (Western Nevada College), Binghamton Rumble Ponies

AA - Andrew Ely, Bellingham Bells (Washington), Binghamton Rumble Ponies

AA - Stephen Nogosek, Corvallis Knights (Oregon), Binghamton Rumble Ponies

AA - Joey Wong, Bend Elks (Oregon State), Binghamton Rumble Ponies

High A - Austin McGeorge, Klamath Falls Gems (Long Beach State), St. Lucie Mets

High A - David Peterson, Medford Rogues (Oregon), St. Lucie Mets

High A - Connor O'Neil, Walla Walla Sweets (Central Arizona/CSUN), St. Lucie Mets

R - Nick Meyer, Victoria HarbourCats (Cal Poly), Brooklyn Cyclones

Philadelphia Phillies

MLB - Nick Pivetta, Victoria HarbourCats (New Mexico JC)

MLB - Rhys Hoskins, Kitsap BlueJackets (Sacramento State)

MLB - Mitch Walding, Cowlitz Black Bears (St. Mary's)

AAA - Thomas Eshelman, Klamath Falls Gems (Cal State Fullerton), Lehigh Valley IronPigs

AAA - Cole Irvin, Cowlitz Black Bears (Oregon), Lehigh Valley IronPigs

Low A - Spencer Howard, Bellingham Bells (Cal Poly), Lakewood BlueClaws

Low A - Damon Jones, Cowlitz Black Bears (Washington State), Lakewood BlueClaws

Low A - Matt Kroon, Bend Elks (Oklahoma State), Lakewood BlueClaws

SS - Danny Mayer, Medford Rogues (Univ. of the Pacific), Williamsport Crosscutters

R - Alex Garcia, Victoria HarbourCats (UC Santa Barbara), GCL Phillies

Pittsburgh Pirates

AA - Bret Helton, Walla Walla Sweets (Utah), Altoona Curve

Low A - John Pomeroy, Wenatchee AppleSox (Oregon State), West Virginia Power

SS - Nick Valaika, Wenatchee AppleSox (UCLA), West Virginia Black Bears

SS - Mike Gretler, Victoria HarbourCats (Oregon State), West Virginia Black Bears

SS - Daniel Amaral, Wenatchee AppleSox (UCLA), West Virginia Black Bears

R - Chase Lambert, Victoria HarbourCats (Pepperdine), Bristol Pirates

R - Brendt Citta, Kelowna Falcons (Kansas), Bristol Pirates

R - Justin Harrer, Bend Elks (Washington State), GCL Pirates

R - Mason Fishback, Bend Elks (New Mexico State), GCL Pirates

St. Louis Cardinals

MLB - Bud Norris, Aloha Knights (Cal Poly)

AAA - Arturo Reyes, Walla Walla Sweets (Columbia Basin College/Gonzaga), Memphis Redbirds

AA - Blake Drake, Corvallis Knights (Concordia), Springfield Cardinals

High - Alex Fagalde, Victoria HarbourCats (UC Riverside), Palm Beach Cardinals

High A - Taylor Bryant, Cowlitz Black Bears (Cal State Fullerton), Palm Beach Cardinals

Low A - J.R. Davis, Yakima Valley Pippins (Oklahoma State), Peoria Chiefs

Low A - Andrew Summerville, Bellingham Bells (Stanford), Peoria Chiefs

Low A - Jack Dahlberg, Cowlitz Black Bears (Illinois-Chicago), Peoria Chiefs

SS - Kevin Hamann, Bend Elks (Lewis-Clark State), State College Spikes

SS - Gabriel Gentner, Yakima Valley Pippins (Cal State Los Angeles), State College Spikes

R - Cole Kreuter, Corvallis Knights/Victoria HarbourCats/Wenatchee AppleSox (UC Irvine), GCL Cardinals

San Diego Padres

MLB - Phil Maton, Kelowna Falcons (Louisiana Tech)

AAA - Brett Nicholas, Kelowna Falcons (Gonzaga/Missouri), El Paso Chihuahuas

AA - Eric Yardley, Walla Walla Sweets (Seattle), San Antonio Missions

AA - Peter Van Gansen, Corvallis Knights (Cal Poly), San Antonio Missions

High A - Chris Baker, Bellingham Bells (Washington), Lake Elsinore Storm

High A - A.J. Kennedy, Klamath Falls Gems (Cal State Fullerton), Lake Elsinore Storm

High A - Aaron Leasher, Bend Elks (Morehead State), Lake Elsinore Storm

SS - Joe Galindo, Kitsap BlueJackets (New Mexico State), Tri-City Dust Devils

R - Dalton Erb, Victoria HarbourCats (Chico State), AZL Padres

R - Hazahel Quijada, Corvallis Knights (UC Riverside), AZL Padres

R - Trent Shelton, Medford Rogues (Cal Poly/Oregon State), AZL Padres

San Francisco Giants

AAA - Josh Osich, Corvallis Knights (Oregon State), Sacramento River Cats

AAA - Trevor Brown, Wenatchee AppleSox (UCLA), Sacramento River Cats

AAA - Mike Connolly, Bellingham Bells (Maine), Sacramento River Cats

AA - Chase Johnson, Corvallis Knights (Cal Poly), Richmond Flying Squirrels

High A - Domenic Mazza, Cowlitz Black Bears (UC Santa Barbara), San Jose Giants

Low A - Ryan Kirby, Bellingham Bells (San Diego), Augusta GreenJackets

Low A - Shane Matheny, Walla Walla Sweets (Washington State), Augusta GreenJackets

SS - Ryan Walker, Corvallis Knights (Washington State), Salem-Keizer Volcanoes

SS - Jake Wong, Corvallis Knights (Grand Canyon), Salem-Keizer Volcanoes

SS - Trent Toplikar, Corvallis Knights (UC Riverside), Salem-Keizer Volcanoes

R - Sean Roby, Port Angeles Lefties (Arizona Western College), AZL Giants

R - Zander Clarke, Portland Pickles (UC San Diego), AZL Giants

Washington Nationals

AAA - Tommy Milone, Wenatchee AppleSox (USC), Syracuse Chiefs

AAA - Matt Hague, Corvallis Knights (Washington), Syracuse Chiefs

Low A - Jake Scudder, Kitsap BlueJackets (Kansas State), Hagerstown Suns

Low A - Joey Harris, Bellingham Bells (Gonzaga), Hagerstown Suns

Low A - Connor Zwetsch, Yakima Valley Pippins (Oregon), Hagerstown Suns

R - Leif Strom, Kelowna Falcons (Pierce College), GCL Nationals

Key:

SS - Class A Short-Season

R - Rookie League

