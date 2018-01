News Release

Please see attached Sioux City Explorers press release, available for immediate release.

Thanks,

Shane M. Tritz Vice President/General Manager Sioux City Explorers Baseball Club 600 Stevens Port Drive, Suite 107 Dakota Dunes, SD 57049

Phone: 712-277-WINS (9467) Fax: 712-277-9406 www.xsbaseball.com

Please see attached Sioux City Explorers press release, available for immediate release.

Thanks,

Shane M. TritzVice President/General ManagerSioux City Explorers Baseball Club600 Stevens Port Drive, Suite 107Dakota Dunes, SD 57049

Phone: 712-277-WINS (9467)Fax: 712-277-9406www.xsbaseball.com