January 29, 2018 - Atlantic League (AtL) - Long Island Ducks
News Release
Content-transfer-encoding: 7BIT
Ducks-Logo-Story
LONG ISLAND DUCKS NEWS
Media Contact: Michael Polak Web: www.liducks.com
Phone Number: 631-940-3825 Fax: 631-940-3800
Email: mpolak@liducks.com FOR IMMEDIATE RELEASE
MEDIA ADVISORY FOR TUESDAY, JANUARY 30, 2018
WHAT: THE LONG ISLAND DUCKS WILL BE CONDUCTING THEIR THIRD TD BANK "TAKE A DUCK TO CLASS" VISIT OF THE YEAR. THE APPEARANCE WILL RECOGNIZE JACOB RUBBO, A FIFTH GRADE STUDENT AT TAMARAC ELEMENTARY SCHOOL, FOR HIS WINNING ESSAY. JACOB CHOSE TIM SZLOSEK, PRESIDENT OF THE SPECTRUM OF DREAMS FOUNDATION, AS A "HERO IN HIS COMMUNITY". THE FOUNDATION HELPS CHILDREN AND FAMILIES ON LONG ISLAND THAT ARE AFFECTED BY A SPECIAL NEED SITUATION AND FINANCIAL HARDSHIP.
WHO:
-JACOB RUBBO, FIFTH GRADE STUDENT (CONTEST WINNER)
-TOM SZLOSEK, PRESIDENT OF THE SPECTRUM OF DREAMS FOUNDATION (HERO IN JACOB'S ESSAY)
-MS. TRISH SCHNEIDER, JACOB'S TEACHER
-LONG ISLAND DUCKS MASCOT QUACKERJACK
-ERIC FISHON, TD BANK VICE PRESIDENT US FIELD MARKETING & STRATEGY FOR SUBURBAN NY
-ED PESAPANE, TD BANK LAKE RONKONKOMA STORE MANAGER
-DUCKS STREET TEAM
WHEN: TUESDAY, JANUARY 30, 2018. ASSEMBLY TO BEGIN PROMPTLY AT 10:00 A.M.
WHERE:
TAMARAC ELEMENTARY SCHOOL
50 SPENCE AVE.
HOLTSVILLE, NY 11742
(631) 244-5680
CONTACT: MEDIA ARE WELCOME TO ATTEND FOR PHOTO/VIDEO AND INTERVIEW OPPORTUNITIES. PLEASE RSVP BY CONTACTING MICHAEL POLAK, DUCKS DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS & BROADCASTING, AT 516-456-1973 OR MPOLAK@LIDUCKS.COM.
• Discuss this story on the Atlantic League message board