January 12, 2018 - Atlantic League (AtL) - Long Island Ducks
News Release
MEDIA ADVISORY FOR FRIDAY, JANUARY 12, 2018
WHAT : THE LONG ISLAND DUCKS WILL BE CONDUCTING THEIR FIRST TD BANK "TAKE A DUCK TO CLASS" VISIT OF THE YEAR TODAY. THE APPEARANCE WILL RECOGNIZE ESSAY CONTEST WINNER MEGAN HEFFERNAN, A THIRD GRADE STUDENT AT FIFTH AVENUE ELEMENTARY SCHOOL IN EAST NORTHPORT. SHE WROTE ABOUT HER FATHER, DAN, WHO IS THE EAST NORTHPORT FIRE DEPARTMENT CHIEF, A POLICEMAN AND AN ARMY VETERAN. MEGAN CHOSE HER DAD AS A "HERO IN THE COMMUNITY" FOR HER ESSAY.
WHO :
-MEGAN HEFFERNAN, THIRD GRADE STUDENT (CONTEST WINNER)
-DAN HEFFERNAN, MEGAN'S FATHER (HERO IN HER ESSAY)
-MRS. PAMELA LYNCH, MEGAN'S TEACHER
-LONG ISLAND DUCKS MASCOT QUACKERJACK
-ERIC FISHON, TD BANK VICE PRESIDENT US FIELD MARKETING & STRATEGY FOR SUBURBAN NY
-JENNIFER M. ARNOLD, TD BANK EAST NORTHPORT STORE MANAGER
-DUCKS STREET TEAM
WHEN : FRIDAY, JANUARY 12, 2018. ASSEMBLY TO BEGIN PROMPTLY AT 1:15 P.M.
WHERE :
FIFTH AVENUE ELEMENTARY SCHOOL
1157 FIFTH AVENUE
EAST NORTHPORT, NY 11731
(631) 262-6820
CONTACT : MEDIA ARE WELCOME TO ATTEND FOR PHOTO/VIDEO AND INTERVIEW OPPORTUNITIES. PLEASE RSVP BY CONTACTING MICHAEL POLAK, DUCKS DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS & BROADCASTING, AT 516-456-1973 OR MPOLAK@LIDUCKS.COM.
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