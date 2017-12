News Release

FAYETTEVILLE

MACON MARKSMEN

@

MAYHEM

6-11-4 (16 pts, 8th Place)

9-6-4 (22 pts, 6th Place) Saturday, December 23, 2017 - 7:35 PM EST @ Macon Coliseum (Macon, GA) Mayhem Game #20 - Home Game #13 - SPHL Game #96

Referee: Cole Ruwe - Linesmen: Steven Hoshaw, Venance Lorenz *Player on loan to ECHL Last Mayhem Games (2-2-1)

12/22 vs. Pensacola L, 2-1 12/16 vs. Fayetteville W, 9-0 12/15 vs. Fayetteville W, 10-2 12/9 vs. Birmingham L, 3-2 12/8 @ Evansville SOL, 4-3

FAYETTEVILLE @ MACON

6-11-4 Record (Pts) 9-6-4 3-3-4 Home 6-5-1 3-8-0 Road 3-1-3 15.0% (6th ) Power Play 20.3% (3rd ) 77.7% (10th ) Penalty Kill 78.5% (9th ) 2-2-1/3-4-3/W1 Last 5/10/Strk 2-2-1/ 5-3-2/L1 18.86 (4th Most)

PIM (Avg.) 14.00 (4th Least)

2.90 (9th )/ 4.76 (10th ) Goals For/ Against 4.05 (1st )/ 3.32 (7th ) 35.90 (2nd )/ 36.24 (7th ) Shots For/ Against 34.32 (4th )/ 32.63 (5th ) FAYETTEVILLE LEADERS MACON

Hauswirth (30) Points Trask (24) Hauswirth/McNeil (11)

Goals Trask (12)

Hauswirth (19) Assists Gentzler* (18) Drobot (82) PIM Sicard (47) McCauley (-3) +/- Gentzler* (+13) Di Salvo (3) Wins Dodds (5) Di Salvo (4.41) GAA Dodds (2.17) Di Salvo (.870) SV% Dodds (.926) Upcoming Mayhem Games 12/29 @Birmingham 7:35 PM CST 12/30 @ Pensacola 7:05 PM CST 1/4 vs. Roanoke 7:35 PM EST 1/5 vs. Evansville 7:35 PM EST 1/6 @ Huntsville 7:00 PM CST Recent Mayhem Transactions 12/20 Daniel Gentzler (LW) loaned to ECHL Toledo Walleye

12/19 Chris Izmirlian (C) acquired in trade from Knoxville 12/18 Caleb Cameron (LW) loaned to ECHL Greenville Swamp Rabbits

LAST GAME PLAYED: The Mayhem fell last night to the Pensacola Ice Flyers 2-1 in a low-scoring affair. The Marksmen got back in the win column last night with a 4-1 win over the Birmingham Bulls.

SCOUTING THE MARKSMEN: Fayetteville has struggled defensively, allowing the most goals in the league (100 goals against in 21 games).

In two games in Macon last weekend, they were outscored 19-2 and outshot 94-53. With Kent Patterson being loaned to the Kansas City Mavericks of the ECHL, Peter Di Salvo is now the main goaltender for Fayetteville. In 11 games, the fifth-year SPHL netminder is 3-4-2 with a 4.41 GAA and a .870 SV%. The team signed goaltender Patrick Spano, who was waived by the Knoxville Ice Bears on December 19th . The Marksmen went 1-10 on the power play last weekend, and their last- ranked penalty kill allowed five goals on 14 power plays. Jake Hauswirth scored two goals last night to bring his goal total to 11 (T-4th in SPHL) and his point total to 30 (1st in the SPHL).

SPECIAL TEAMS SHIFT: After going 0-4 on the power play last night, the Mayhem's power play is still at 20.3%, but their power play rank fell from first to third. For the first time since early November, the Mayhem have climbed out of the basement of penalty kill rank. After killing each of the last 11 opposing power plays, Macon's penalty kill percentage is up to 78.5% (9th in the SPHL).

QUICK START: A quick start is important for the Mayhem, as when they are 7-0-2 when they score first. They are just 2-6-2 when the opposing team strikes first.

EARLY IMPACT : Mayhem Head Coach Kevin Kerr continues to push the right buttons. Last week, goaltender Greg Dodds, forward Paul Russell, and forward Seth Ronsberg all contributed in their opening weekend with Macon, and the same occurred with Chris Izmirlian last night. After being acquired in a trade from the Knoxville Ice Bears, Izmirlian tallied an assist on the Mayhem's lone goal and was the only plus Mayhem player in the game (+1).

BACK IN ACTION: The Mayhem hit the road after a short Christmas break, as they take on the Birmingham Bulls on December 29th and the Pensacola Ice Flyers on December 30th .

MACON MAYHEM GAME NOTES # D ate Opponent Result Score Record Pts. SF-SA Goaltender GWG PP Opp. PP

1 10/20 Pensacola L 4-0 0-1-0 0 36-26 Sholl (L) Hertz (PEN) 0-3 0-4 2 10/21 Huntsville L 5-1 0-2-0 0 28-33 Finn (L) Nutkevitch (HSV) 1-6 2-4 3 10/27 Roanoke OTL 5-4 0-2-1 1 46-31 Sholl (OTL) Moroso (RNK) 1-4 1-3 4 10/28 @ Evansville W 4-1 1-2-1 3 24-35 Finn (W) Salkeld (MAC) 1-2 1-3 5 11/3 @Mississippi W 7-3 2-2-1 5 21-40 Finn (W) Gustafsson (MAC) 0-1 1-3 6 11/9 Evansville L 4-2 2-3-1 5 37-26 Finn (L) MacDonald (EVN) 0-3 1-4 7 11/10 Evansville W 6-4 3-3-1 7 33-47 Passingham (W) Gentzler (MAC) 1-5 1-3 8 11/11 Birmingham W 5-1 4-3-1 9 44-18 Passingham (W) Gentzler (MAC) 1-6 0-4 9 11/16 @Roanoke OTL 6-5 4-3-2 10 32-38 Passingham (OTL) Murray (RNK) 1-4 2-5 10 11/18 Fayetteville W 6-5 5-3-2 12 35-31 Finn (W) Sicard (MAC) 1-2 2-5 11 11/22 @Pensacola W 2-1 6-3-2 14 22-33 Passingham (W) Denomme (MAC) 0-2 0-4 12 11/24 @ Fayetteville OTL 5-4 6-3-3 15 30-33 Passingham (OTL) Cook (FAY) 0-2 2-7 13 11/25 Knoxville W 5-4 7-3-3 17 40-31 Finn (W) Siemer (MAC) 1-3 1-4 14 12/1 @ Pensacola L 4-1 7-4-3 17 21-52 Passingham (L) Bernard (PEN) 0-6 1-3 15 12/8 @Evansville SOL 4-3 7-4-4 18 32-38 Finn (SOL) D'Avolio (EVN) 1-4 0-4 16 12/9 Birmingham L 3-2 7-5-4 18 40-30 Passingham (L) Topf (BIR) 1-3 1-6 17 12/15 Fayetteville W 10-2 8-5-4 20 39-24 Dodds (W) Trask (MAC) 3-6 1-2 18 12/16 Fayetteville W 9-0 9-5-4 22 55-29 Dodds (W) Pierog (MAC) 2-8 0-8

19 12/22 Pensacola L 2-1 9-6-4 22 37-25 Dodds (L) Bernard (PEN) 0-4 0-3 20 12/23 Fayetteville 7:35 PM Daddy-Daughter Princess Date Night - Carrabba's Family Four-Pack Night 21 12/29 @Birmingham 7:35 PM CST 22 12/30 @Pensacola 7:05 PM CST 23 1/4 Roanoke 7:35 PM Ladies' Night/Girl Scouts Night 24 1/5 Evansville 7:35 PM Mascot Night 25 1/6 @Huntsville 7:00 PM CST 26 1/12 @Huntsville 7:00 PM CST 27 1/13 @Knoxville 7:35 PM 28 1/14 @ Pensacola 4:05 PM CST 29 1/19 Pensacola 7:35 PM Super Hero Night 30 1/20 Pensacola 7:35 PM 90's Night ($3 Coors Light/$2 Hot Dogs) 31 1/26 Roanoke 7:35 PM Causing Mayhem on Cancer - Carrabba's Family Four-Pack 32 1/27 @Fayetteville 6:00 PM 33 2/2 Mississippi 7:35 PM Everyone Wins Night ($3 Coors Light/$2 Hot Dogs) 34 2/3 Mississippi 7:35 PM Game of Thrones Night 35 2/6 @Mississippi 10:30 AM CST 36 2/10 @Fayetteville 6:00 PM 37 2/11 Peoria

4:05 PM Faith and Family Day 38 2/16 Birmingham 7:35 PM Macon Music Night/Bland Roofing Night ($3 Coors Light/$2 Hot Dogs) 39 2/17 @Knoxville 7:35 PM 40 2/23 @Evansville 7:15 PM CST 41 2/24 @Knoxville 7:35 PM 42 2/27 @Mississippi 7:00 PM CST 43 3/1 Knoxville 7:35 PM College Spring Break Night ($3 Coors Light/$2 Hot Dogs) 44 3/3 @Huntsville 7:00 PM CST 45 3/9 Roanoke 7:35 PM Military Appreciation Weekend presented by Kellstrom Defense ($3 Coors Light/$2 Hot Dogs) 46 3/10 Huntsville 7:35 PM Military Appreciation Night presented by Kellstrom Defense 47 3/15 @Roanoke 7:05 PM 48 3/16 @Roanoke 7:05 PM 49 3/17 @Fayetteville 6:00 PM 50 3/23 @Peoria 7:15 PM CDT 51 3/24 @Peoria 7:15 PM CDT 52 3/30 @Fayetteville 7:00 PM 53 3/31 Fayetteville 7:35 PM Pucks-N-Paws/Wiener Dog Races - Carrabba's Family Four-Pack 54 4/5 Pensacola 7:35 PM Hockey Night in Georgia - College Night ($3 Coors Light/$2 Hot Dogs) 55 4/6 @Birmingham 7:35 PM CDT 56 4/7 Evansville 7:35 PM Fan Appreciation Night/Key Plumbing Night - Carrabba's Family Four-Pack

MACON MAYHEM GAME NOTES 2017-18 SEASON SERIES vs. FAYETTEVILLE (3-0-1)

2017-2018 SPHL LEAGUE STANDINGS

DATE RESULT HOME TEAM 11/18/17 W (6-5) Macon 11/24/17 OTL (5-4) Fayetteville 12/15/17 W (10-2) Macon 12/16/17 W (9-0) Macon 12/23/17

Macon 1/27/18

Fayetteville 2/10/18

Fayetteville 3/17/18

Fayetteville 3/30/18

Fayetteville 3/31/18

Macon

2017-2018 MAYHEM SITUATIONAL STATS

HOME AWAY OVERALL

HOME AWAY OVERALL Scoring First:

4-0-1 3-0-1 7-0-2

Outshooting Opponent: 5-4-1 0-0-0 5-4-1 Opponent Scoring First:

2-5-0 0-1-2 2-6-2

Outshot by Opponent: 1-1-0 3-1-3 4-2-3

Even Shots:

0-0-0 0-0-0 0-0-0 Leading After 1:

3-0-0 3-0-1 6-0-1

Trailing After 1:

2-3-0 0-1-0 2-4-0

October:

0-2-1 1-0-0 1-2-1 Tied After 1:

1-2-1 0-0-2 1-2-3

November:

4-1-0 2-0-2 6-1-2 Leading After 2:

5-0-0 2-0-1 7-0-1

December:

2-2-0 0-1-1 2-3-1 Trailing After 2:

1-1-1 0-3-0 1-4-1

January:

0-0-0 0-0-0 0-0-0 Tied After 2:

0-2-0 1-0-2 1-2-2

February:

0-0-0 0-0-0 0-0-0

March

0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-Goal Games:

2-2-1 1-0-3 3-2-4

April:

0-0-0 0-0-0 0-0-0 2-Goal Games:

1-1-0 0-0-0 1-1-0

3-Goal Games:

0-0-0 1-1-0 1-1-0

vs. Birmingham:

1-1-0 0-0-0 1-1-0 4-Goal Games:

1-2-0 1-0-0 2-2-0

vs. Evansville:

1-1-0 1-0-1 2-1-1 5+ Goal Games:

2-0-0 0-0-0 2-0-0

vs. Fayetteville:

3-0-0 0-0-1 3-0-1

vs. Huntsville:

0-1-0 0-0-0 0-1-0 Scoring 5+ Goals: 6-0-0 1-0-1 7-0-1

vs. Knoxville:

1-0-0 0-0-0 1-0-0 Scoring 4 Goals:

0-0-1 1-0-1 1-0-2

vs. Mississippi:

0-0-0 1-0-0 1-0-0 Scoring 3 Goals:

0-0-0 0-0-1 0-0-1

vs. Pensacola:

0-2-0 1-1-0 1-3-0 Scoring 2 Goals:

0-2-0 1-0-0 1-2-0

vs. Peoria:

0-0-0 0-0-0 0-0-0 Scoring 1 Goal:

0-2-0 0-1-0 0-3-0

vs. Roanoke:

0-0-1 0-0-1 0-0-2 Scoring 0 Goals:

0-1-0 0-0-0 0-1-0

GOALS BY PERIOD MAC OPP DIFFERENTIAL Allowing 5+ Goals: 1-1-1 0-0-2 1-1-3

First Period:

25 16 +9 Allowing 4 Goals: 2-2-0 0-1-1 2-3-1

Second Period:

25 26 -1 Allowing 3 Goals: 0-1-0 1-0-0 1-1-0

Third Period:

27 17 +10 Allowing 2 Goals: 1-1-0 0-0-0 1-1-0

Overtime:

0 3 -3 Allowing 1 Goal: 1-0-0 2-0-0 3-0-0

Shootout:

0 1 -1

Allowing 0 Goals: 1-0-0 0-0-0 1-0-0

TOTAL:

77 63 +14

Scoring No PP Goals: 0-3-0 2-1-1 2-4-1

SHOTS BY PERIOD MAC OPP DIFFERENTIAL Allowing No PP Goals: 2-2-0 1-0-1 3-2-1

First Period:

211 209 +2 Scoring a PP Goal: 6-2-1 1-0-2 7-2-3

Second Period:

236 212 +24 Allowing a PP Goal: 4-3-1 2-1-2 6-4-3

Third Period:

201 189 +12 Scoring 2+ PP Goals: 2-0-0 0-0-0 2-0-0

Overtime:

4 10 -6 Allowing 2+ PP Goals: 1-1-0 0-0-2 1-1-2

TOTAL:

652 620 +32 TEAM GP W L OTL PTS Pensacola 19 14 4 1 29 Evansville 19 12 5 2 26 Peoria 19 12 6 1 25 Mississippi 19 12 7 0 24 Huntsville 17 10 5 2 22 MACON 19 9 6 4 22 Knoxville 17 8 8 1 17 Fayetteville 21 6 11 4 16 Roanoke 19 5 11 3 13 Birmingham 17 5 11 1 11

MACON MAYHEM GAME NOTES 2017-2018 SHOOTOUT STATISTICS Shooter

Goals

Attempts Percentage Goaltender Saves Attempts Percentage Jake Trask 1 1 100%

Charlie Finn 1 4 25% Darren McCormick

0 1 0%

Caleb Cameron 0 1 0%

Stephen Pierog 0 1 0%

2017-2018 MACON MAYHEM REGULAR SEASON CALL-UPS (Players in BOLD ITALICS are currently on loan)

2017-18 ECHL Stats

FORWARDS

No. Name ECHL Team

Ht. Wt. Age GP G A P PIM +/- 8 Caleb Cameron Greenville/Adirondack 5-10 185 24 3 0 0 0 2 -3 44 Stephen Pierog Atlanta Gladiators 6-0 190 23 1 0 0 0 0 E 45 Daniel Gentzler Toledo Walleye 5-10 185 27 1 0 0 0 4 -1

DEFENSEMEN

No. Name ECHL Team

Ht. Wt. Age GP G A P PIM +/- 4 Chris Joseph Jacksonville Icemen 6-1 185 26 8 0 2 2 2 +4 9 Eric Shand Rapid City Rush 6-2 205 25 5 0 0 0 2 -5 27 Vinny Muto Florida Everblades 6-2 210 24 2 0 0 0 0 -1

GOALTENDERS

No. Name ECHL Team

Ht. Wt. Age GP W L T GAA SV% 31 Troy Passingham Atlanta Gladiators 6-5 215 27 0 0 0 0 0.00 .000

MACON MAYHEM GAME NOTES 2017-2018 MACON MAYHEM HIGHS AND LOWS

TEAM HIGHS/LOWS

SCORING: Most Goals (Game):

10 (10-2 W vs. Fayetteville on 12/15/17) Most Goals (Period):

5 (2nd Period in 9-0 W vs. Fayetteville on 12/16/17) Most Goals Allowed (Game): 6 (6-5 OTL @ Roanoke on 11/16/17) Most Goals Allowed (Period): 3 (4 Times - LAST: 2nd Period in 5-4 OTL @ Fayetteville on 11/24/17) Most Combined Goals (Game): 12 (10-2 W vs. Fayetteville on 12/15/17) Largest Margin of Victory:

9 (9-0 W vs. Fayetteville on 12/16/17) Largest Margin of Defeat:

4 (Twice - LAST: 5-1 L vs. Huntsville on 10/21/17) Most PP Goals (Game):

3 (3-6 on PP in 10-2 W vs. Fayetteville on 12/15/17) Most PP Attempts (Game):

8 (2-8 on PP in 9-0 W vs. Fayetteville on 12/16/17) Most PPG Allowed (Game): 2 (4 Times - LAST: Fayetteville went 2-7 on PP in 5-4 win over Macon on 11/24/17) Most PP Att. Allowed (Game): 8 (Fayetteville went 0-8 on PP in 9-0 L @ Macon on 12/16/17)

SHOTS: Most Shots (Game):

55 (Outshot Fayetteville 55-29 in 9-0 W vs. Fayetteville on 12/16/17) Most Shots (Period):

20 (Twice - LAST: Outshot Fayetteville 20-6 in 1st Period of 9-0 W vs. Fayetteville on 12/16/17) Most Shots Allowed (Game): 52 (Outshot 52-21 in 4-1 L @ Pensacola on 12/1/17) Most Shots Allowed (Period): 19 (1st Period in 4-1 L @ Pensacola on 12/1/17) Fewest Shots (Game):

21 (Twice - LAST: Outshot by Pensacola 52-21 in 4-1 L on 12/1/17) Fewest Shots (Period):

3 (1st Period in 4-1 L @ Pensacola on 12/1/17) Fewest Shots Allowed (Game): 18 (Outshot Birmingham 44-18 in 5-1 W on 11/11/17 Fewest Shots Allowed (Period): 2 (Outshot Birmingham 14-2 in 1st Period of 5-1 W on 11/11/17)

PENALTIES: Most Penalty Minutes (Game): 56 (9-0 W vs. Fayetteville on 12/16/17) Most PIM Against (Game):

60 (9-0 W vs. Fayetteville on 12/16/17) Most Combined PIM (Game): 116 (9-0 W vs. Fayetteville on 12/16/17)

STREAKS: Longest Win Streak (Overall): 2 (Twice - LAST: 10-2 W vs. Fayetteville on 12/15/17 - 9-0 W vs. Fayetteville on 12/16/17) Longest Home Win Streak:

4 (6-4 W vs. Evansville on 11/10/17 - 5-4 W VS. Knoxville 11/25/17) Longest Road Win Streak:

2 (4-1 W @ Evansville on 10/28/17 - 7-3 W @ Mississippi on 11/3/17) Longest Reg. Losing Streak:

2 (4-0 L vs. Pensacola on 10/20/17 - 5-1 L vs. Huntsville on 10/21/17) Longest Point Streak:

7 (6-4 W vs. Evansville on 11/10/17 - 5-4 W vs. Knoxville on 11/25/17) Longest Winless Streak:

3 (Twice - LAST: 4-1 L @ Pensacola on 12/1/17 - 3-2 L vs. Birmingham on 12/9/17)

INDIVIDUAL HIGHS/LOWS

Most Goals (Game):

3 (3 times - LAST: Darren McCormick in 9-0 W vs. Fayetteville on 12/16/17) Most Assists (Game):

3 (3 Times - LAST: John Gustafsson in 6-4 W vs. Evansville on 11/10/17) Most Points (Game)

4 (3 Times - LAST: Jake Trask (2 goals, 2 assists) in 10-2 W vs. Fayetteville on 12/15/17) Most Power Play Goals (Game): 1 (15 Times - LAST: Darren McCormick and Dennis Sicard in 9-0 W vs. Fayetteville on 12/16/17) Most Short-Handed Goals (Game): 1 (John Siemer in 9-0 W vs. Fayetteville on 12/16/17) Most Shots on Goal (Game): 8 (3 Times - LAST: Stephen Pierog in 5-4 W vs. Knoxville on 11/25/17) Highest Plus-Minus (Game): +5 (Jeff Sanders in 7-3 W @ Mississippi on 11/3/17) Lowest Plus-Minus (Game): -3 (5 Times - LAST: Daniel Gentzler in 5-4 W vs. Knoxville on 11/25/17) Most Penalty Minutes (Game): 17 (Jeff Sanders and Seth Ronsberg in 9-0 W vs. Fayetteville on 12/16/17) Most Saves by Goalie (Game): 48 (Troy Passingham saved 48 of 52 shots in 4-1 L @ Pensacola on 12/1/17)

INDIVIDUAL STREAKS

Longest Point Scoring Streak: 5 games (3 Times - LAST: Jake Trask from 12/8/17 @ Evansville - Present: 5 goals, 4 assists, 9 points) Longest Goal Scoring Streak: 3 games (3 Times - LAST: Jake Trask from 12/8/17 @ Evansville - 12/15/17 vs. Fayetteville: 4 goals) Longest Assist Streak:

4 games (Twice - LAST: John Siemer from 12/8/17 @ Evansville - 12/16/17 vs. Fayetteville: 5 assists)

*BOLD ITALICS represents current streak

ERIK EVENSON, DIRECTOR OF MEDIA RELATIONS AND BROADCASTING | EEVENSON@MACONMAYHEM.COM 6

MACON MAYHEM GAME NOTES LAST TIME IT HAPPENED...

Mayhem Shutout an Opponent:

12/16/17 vs. FAY (9-0 W, Greg Dodds: 29 saves) Mayhem Were Shutout:

10/20/17 vs. PEN (4-0 L, Sean Bonar: 36 saves)

Mayhem Awarded at Penalty Shot: 11/11/17 vs. BIR (Darren McCormick: Goal vs. Mavric Parks) Opponent Awarded at Penalty Shot: 4/2/17 vs. PEN (Louis Belisle: No goal vs. Jordan Ruby)

Longest Stretch w/o Goal:

166:38 1:24-3rd, 1/14/17 - 8:02-2nd, 1/27/17 Longest Stretch w/o Allowing Goal: 124:22 0:21-2nd, 4/11/17 - 9:44 1st, 4/13/17

Mayhem Scored 5 Goals:

11/25/17 vs. Knoxville (W, 5-4) Mayhem Scored 6 Goals:

11/18/17 vs. Fayetteville (W, 6-5) Mayhem Scored 7+ Goals:

12/16/17 vs. Fayetteville (W, 9-0)

Mayhem Allowed 5 Goals:

11/24/17 @ Fayetteville (OTL, 5-4) Mayhem Allowed 6 Goals:

11/16/17 @ Roanoke (OTL, 6-5) Mayhem Allowed 7+ Goals:

3/19/17 @ Columbus (L, 7-2)

Mayhem Scored 4+ Power Play Goals: Never Happened in Team History Mayhem Scored 3 Power Play Goals: 12/15/17 vs. Fayetteville (W, 10-2: 3/6 on PP) Mayhem Scored 2 Power Play Goals: 12/16/17 vs. Fayetteville (W, 9-0: 2/8 on PP)

Allowed 4+ Power Play Goals:

Never Happened in Team History Allowed 3 Power Play Goals:

3/31/17 vs. Roanoke (W, 6-5) Allowed 2 Power Play Goals:

11/24/17 @ Fayetteville (OTL, 5-4)

Mayhem Registered 40-44 Shots: 12/9/17 vs. Birmingham (L, 3-2: 40 shots) Mayhem Registered 45-49 Shots: 10/27/17 vs. Roanoke (OTL, 5-4: 46 shots) Mayhem Registered 50+ Shots:

12/16/17 vs. Fayetteville (W, 9-0: 55 shots)

Allowed 40-44 Shots:

11/3/17 @ Mississippi (W, 7-3: Allowed 40) Allowed 45-49 Shots:

11/10/17 vs. Evansville (W, 6-4: Allowed 47) Allowed 50+ Shots:

12/1/17 @ Pensacola (L, 4-1: Allowed 52)

Mayhem Blew 2-Goal Lead & Lost (Pts.): 11/24/17 @ Fayetteville (OTL, 5-4: Led 3-0) Mayhem Blew 2-Goal Lead & Lost (Reg.): 2/21/16 @ Fayetteville (L, 4-2: Led 2-0)

Mayhem Erased 2-Goal Deficit & Won: 11/25/17 vs. Knoxville (W, 5-4: Trailed 3-1)

MACON MAYHEM GAME NOTES 2017-2018 SPHL League Leaders

1. Jake Hauswirth (Fayetteville) 21 30

1. Tyler Green (Mississippi) 16 10 2. Dylan Clarke (Evansville) 19 26

2. Eric Levine (Peoria)

13 9 T3. Jake Trask (Macon)

19 24

3. Tomas Sholl (Evansville) 12 8 T3. Justin MacDonald* (Evansville) 16 24 T4. Keegan Asmundson (Huntsville) 12 7

T5. Nutkevitch (Huntsville)/Mele (Roanoke) 23 T4. Zoltan Hetenyi (Knoxville) 15 7

SPHL Goal Leaders SPHL Goals Against Average Leaders Player GP Goals Player GP GAA T1. Justin MacDonald* (Evansville) 16 12 1. Gordon Defiel (Pensacola) 6 1.81 T1. Jake Trask (Macon)

19 12

2. Greg Dodds (Macon)

9 2.17

T1. Dillan Fox (Mississippi) 19 12 3. Tomas Sholl (Evansville) 12 2.57

T4. Jake Hauswirth (Fayetteville) 21 11

4. Eric Levine (Peoria)

13 2.72 T4. Kyle McNeil (Fayetteville) 21 11 5. Tyler Green (Mississippi) 16 2.78

SPHL Assist Leaders SPHL Save Percentage Leaders Player GP Assists Player GP SV% 1. Jake Hauswirth (Fayetteville) 21 19 1. Gordon Defiel (Pensacola) 6 .933

T2. Daniel Gentzler* (Macon) 18 18 2. Greg Dodds (Macon)

9 .926

T2. Steve Mele (Roanoke)

19 18 T3. Eric Levine (Peoria)

13 .916

4. Dave Pszenyczny (Peoria) 19 17 T3. Mavric Parks (Birmingham) 14 .916

5. Dylan Clarke (Evansville) 19 16 T5. Sholl (EVN)/Asmundson (HSV) 12 .913

1. Brad Drobot (Fayetteville) 21 82

1. Jessyko Bernard (Pensacola) 19 +16

2. Alexander Taulien (Birmingham) 17 59 2. Robert Lepine (Pensacola) 19 +15

3. Scott Trask (Huntsville)

14 58 T3. Kevin Patterson (Pensacola) 19 +14 4. Chris Kravtchouk (Roanoke) 19 54 T3. Garrett Milan (Pensacola) 18 +14 5. Steven Phee (Birmingham) 17 51 5. Daniel Gentzler* (Macon) 18 +13

* On loan to ECHL ** Currently on Injured Reserve

SPHL Point Leaders SPHL Wins Leaders

Player GP Points Player GP Wins SPHL Penalty Minute Leaders SPHL Plus/Minus Leaders Player GP PIM Player GP +/-

MACON MAYHEM GAME NOTES 2017-2018 MACON MAYHEM ROSTER # FORWARDS HT WT DOB AGE HOMETOWN LAST TEAM(S) 14 Paul Russell 5-7 160 4/26/1992 24 Andover, MA Roanoke Rail Yard Dawgs (17-18)

15 Ryan Salkeld 6-2

180 7/31/1991 26 Portsmouth, VA Fayetteville/Macon (SPHL) 17 John Siemer 5-9 185 1/31/1992 25 Baldwin Park, CA Macon, Greenville/Quad City/Wheeling (ECHL)

18 Dennis Sicard 5-11 200 5/6/1985 32 Cobourg, ON Macon Mayhem 19 Dylan Denomme (IR) 6-0 201 7/12/1993 24 Riverside, ON Univ. of Windsor (USports) 21 Stathis Soumelidis 6-2 220 1/17/1994 23 Brno, CZE Macon Mayhem 22 Darren McCormick 5-11 165 2/26/1993 24 Buffalo, NY SUNY-Cortland (NCAAIII), Huntsville (SPHL)

23 Chris Izmirlian 5-10 181 12/28/1992 24 Montreal, QC Knoxville Ice Bears (17-18) 28 Seth Ronsberg 6-2 205 7/26/1991 26 Lake Elmo, MN Danville Dashers (17-18) 29 Jake Trask 6-0 175 8/31/1991 26 Saskatoon, SK Macon Mayhem 44

Stephen Pierog

6-0

190

6/7/1994

23

Guelph, ON, CAN

Macon Mayhem

# DEFENSEMEN HT WT DOB AGE HOMETOWN LAST TEAM(S) 5 Brandon Pfeil 6-2 185 3/3/1992 25 West Vancouver, BC Dunaujvarosi Acelbikak (Hungary), Greenville (ECHL), Macon Mayhem

7 Jeff Sanders 6-2 185 10/22/1988 29 San Jose, CA Macon Mayhem 10 Daniel Echeverri 5-9 180 3/28/1990 27 Medellin, COL Macon Mayhem 12 Kristaps Nimanis 6-1 210 7/21/1993 24 Liepaja, LAT Fayetteville/Macon (SPHL), Berlin/Port Huron (FHL), Liepaja Juniors (Latvia2)

27

Vinny Muto

6-2

210

3/13/1992

24

Niagara Falls, NY

Niagara University (NCAA), Rapid City Rush (ECHL)

# GOALTENDERS HT WT DOB AGE HOMETOWN LAST TEAM(S) 30 Greg Dodds 6-2 190 7/1/1992 25 Wingham, ON Pensacola Ice Flyers (17-18) 31 Troy Passingham 6-5 215 11/17/1990 27 Mississauga, ON Danville (FHL), Macon 33

Charlie Finn

5-11

175

1/16/1993

24

North Vancouver, BC

Colgate University (NCAA)

MACON MAYHEM GAME NOTES Mayhem Pronunciation Guide

#

Player Name Name Pronunciation Player Hometown Hometown Pronunciations 5 Brandon Pfeil FILE West Vancouver, BC

7 Jeff Sanders SAN-durz San Jose, CA

10 Daniel Echeverri ECH-uh-VAIR-ree Medellin, Colombia Med-deh-JEEN 12 Kristaps Nimanis Nee-muh-nis Liepaja, LAT Lie-eh-pie-uh 14 Paul Russell

Andover, MA

15

Ryan Salkeld

SAWL-keld (like held) Portsmouth, VA

17 John Siemer SEE-muhr Baldwin Park, CA

18 Dennis Sicard DEN-nis Sih-kard Cobourg, ON, CAN COH-borg 19

Dylan Denomme

Den-oh-mee Riverside, ON, CAN

21 Stathis Soumelidis STATH-is SOO-meh-LEE-dis Brno, Czech Republic BIR-no 22 Darren McCormick

Buffalo, NY

23 Chris Izmirlian Iz-muhr-lee-an Montreal, QC

27 Vinny Muto MOO-toe Niagara Falls, NY

28 Seth Ronsberg Ronz-berg Lake Elmo, MN

29 Jake Trask

Saskatoon, SK, CAN

30 Greg Dodds

Wingham, O

31 Troy Passingham

Mississauga, ON

33 Charlie Finn

North Vancouver, BC

44 Stephen Pierog PEE-rog Guelph, ON, CAN Gwelf

MACON MAYHEM GAME NOTES

Regular Season

Playoffs

Season Team League GP G A Pts PIM +/- GP G A Pts +/- 2008-09 Squamish Wolf Pack PIJHL 45 7 8 15 12 -- -- -- -- -- -- 2009-10 Squamish Wolf Pack PIJHL 30 9 10 19 8 -- -- -- -- -- -- 2009-10 Grandview Steelers PIJHL 7 0 2 2 2 -- -- -- -- -- -- 2009-10 Burnaby Express BCHL 2 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 2010-11 Merritt Centennials BCHL 55 6 10 16 13 -- 4 1 0 1 -- 2011-12 Merritt Centennials BCHL 54 9 28 37 16 -- 8 2 0 2 -- 2012-13 Brown University NCAA 36 2 10 12 8 1 -- -- -- -- -- 2013-14 Brown University NCAA 21 1 9 10 6 10 -- -- -- -- -- 2014-15 Brown University NCAA 31 1 0 5 24 -22 -- -- -- -- -- 2015-16 Brown University NCAA 28 1 8 9 4 4 -- -- -- -- -- 2016-17 Dunaújvárosi Acélbikák MOL Liga 27 2 6 8 -- -4 -- -- -- -- -- 2016-17 Greenville Swamp Rabbits ECHL 1 0 0 0 0 -1 -- -- -- -- -- 2016-17 Macon Mayhem SPHL 30 2 9 11 12 9 7 0 1 1 4 2017-18 Macon Mayhem SPHL 19 0 4 4 10 5 -- -- -- -- -- NCAA TOTAL

116 5 31 36 42 -7 -- -- -- -- -- SPHL TOTAL

49 2 13 15 22 14 7 0 1 1 4 PRO TOTAL

77 4 19 23 22 9 7 0 1 1 4 BRANDON PFEIL (Defense)

5

Pronunciation: (FILE) Ht / Wt: 6-2 / 185 DOB: 3/3/1992 (25) Pro Season: 2nd Season Shot: Right Hometown: West Vancouver, BC

2017-2018 NOTES:

-

Attended training camp with Florida Everblades (ECHL)

CAREER NOTES: 2016-17 President's Cup Champion...Scored first SPHL goal on 2/10/17 vs. Knoxville Ice Bears...Signed first professional contract with

Dunaújvárosi Acélbikák of MOL Liga (Hungary) on 7/5/16... Four seasons collegiately at Brown University (NCAA)... 36 points in 116 career games... 2 seasons with Merritt Centennials of BCHL.

2017-2018 SEASON HIGHS (SPHL):

GOALS: 0

ASSISTS: 2 (10/27/17 vs. RNK)

POINTS: 2 (10/27/17 vs. RNK)

PIMs: 2 (5 Times - LAST: 12/22/17 vs. PEN)

LAST TIME IT HAPPENED:

GOAL: 3/17/17 vs. COL (Last Season)

ASSIST: 12/16/17 vs. FAY

MULTI-PT GAME: 10/27/17 vs. RNK

GWG: N/A

MACON MAYHEM GAME NOTES

Regular Season

Playoffs

Season Team League GP G A Pts PIM +/- GP G A Pts +/- 2007-08 Beausejour Blades MJHL 24 6 5 11 9 -- -- -- -- -- -- 2007-08 Schreiber Diesels SIJHL 2 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 2008-09 Utah State Univ. ACHA II 10 12 10 22 10 -- -- -- -- -- -- 2009-10 Utah State Univ. ACHA II 30 23 26 49 47 -- -- -- -- -- -- 2010-11 Utah State Univ. ACHA II 29 4 11 15 76 -- -- -- -- -- -- 2013-14 Botany Swarm NZIHL 16 11 16 27 0 17 -- -- -- -- -- 2014-15 Lowen Frankfurt II Germany3 2 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 2014-15 Berkshire Batallion FHL 48 7 36 43 64 26 -- -- -- -- -- 2015-16 Macon Mayhem SPHL 54 0 7 7 77 -6 3 0 0 0 2 2016-17 Macon Mayhem SPHL 54 2 11 13 30 7 7 0 0 0 -3 2017-18 Macon Mayhem SPHL 18 1 5 6 27 3 -- -- -- -- -- ACHA TOTAL

69 39 47 86 133 -- -- -- -- -- -- SPHL TOTAL

126 3 23 26 134 4 10 0 0 0 -1 PRO TOTAL

192 21 75 97 198 47 10 0 0 0 -1

JEFF SANDERS 'A' (Defense)

7

Pronunciation: (SAND-durz) Ht / Wt: 6-2 / 185 DOB: 10/22/1988 (29) Pro Season: 5th Season Shot: Right Hometown: San Jose, CA 2017-2018 NOTES: -

Announced as Mayhem Assistant Captain on 10/20/17 -

Tied Mayhem team plus-minus record with +5 rating in 7-3 W @ MRK on 11/3/17 -

Scored first goal of season in 6-5 W vs. Fayetteville on 11/18/17 CAREER NOTES: 2016-17 President's Cup Champion...Recorded first multi-point SPHL game on 2/19/17 vs. Fayetteville (4 assists- Mayhem team high)...Scored first SPHL goal on 2/12/17 vs. Roanoke...Played 57 total games for the Mayhem in 2015-16, recording 7 assists and 79 PIM... Played for the Berkshire Batallion (FHL) in 2014-15... Named FHL Defenseman of the Year and to All-FHL Team... Served as Player- Assistant Coach for Berkshire Battalion in 2014-15... Made pro debut for the Botany Swarm (NZIHL)... Played three seasons collegiately for Utah State University (ACHA DII).

2017-2018 SEASON HIGHS (SPHL):

GOALS: 1 (11/18/17 vs. FAY)

ASSISTS: 2 (11/3/17 @ MRK)

POINTS: 2 (11/3/17 @ MRK)

PIMs: 17 (12/16/17 vs. FAY) LAST TIME IT HAPPENED:

GOAL: 11/18/17 vs. FAY

ASSIST: 11/25/17 vs. KNX

MULTI-PT GAME: 11/3/17 @ MRK

GWG: N/A

MACON MAYHEM GAME NOTES

Regular Season

Playoffs

Season Team League GP G A Pts PIM +/- GP G A Pts +/- 2010-11 Florida Jr. Blades MetJHL 31 30 27 57 11 -- 5 3 4 7 0 2011-12 Florida Gulf Coast Univ. ACHA II 10 12 14 26 4 -- -- -- -- -- -- 2012-13 Florida Gulf Coast Univ. ACHA II 21 31 15 46 14 -- -- -- -- -- -- 2013-14 Florida Gulf Coast Univ. ACHA II 29 44 56 100 6 -- -- -- -- -- -- 2014-15 Florida Gulf Coast Univ. ACHA II 19 17 28 45 0 -- -- -- -- -- -- 2015-16 Florida Gulf Coast Univ. ACHA II 30 16 43 59 0 -- 4 3 6 9 -- 2016-17 Macon Mayhem SPHL 52 10 13 23 20 11 -- -- -- -- -- 2017-18 Macon Mayhem SPHL 19 4 7 11 12 7 -- -- -- -- -- ACHA TOTAL

109 120 156 276 24 -- 4 3 6 9 -- SPHL TOTAL

71 14 20 34 32 18 -- -- -- -- -- PRO TOTAL

71 14 20 34 32 18 -- -- -- -- -- DANIEL ECHEVERRI

(Defense)

10

Pronunciation: (ECH-eh-VAIR-ree) Ht / Wt: 5-9 / 180 DOB: 3/28/1990 (27) Pro Season: 2nd Season Shot: Left Hometown: MedellÃ-n, COL 2017-2018 NOTES:

-

Attended Training Camp with Florida Everblades (ECHL) -

Recorded first multi-point game of season in 10-2 W vs. Fayetteville on 12/15/17 CAREER NOTES: 2016-17 President's Cup Champion...Member of 2016-17 SPHL All-Rookie Team...Scored first pro goal on 11/4/16 vs.

Mississippi...Recorded first professional point (assist) on 10/21/16 vs. Columbus...Played five season collegiately at Florida Gulf Coast University (ACHA II)... Captain for Colombian National Team that won Gold Medal at 2015-16 Pan-American Ice Hockey Games... Scored 10 goals and tallied eight assists at the tournament...

2017-2018 SEASON HIGHS (SPHL):

GOALS: 1 (4 Times - LAST: 12/15/17 vs. FAY)

ASSISTS: 1 (7 Times - LAST: 12/15/17 vs. FAY)

POINTS: 2 (12/15/17 vs. FAY)

PIMs: 4 (11/16/17 @ RNK) LAST TIME IT HAPPENED:

GOAL: 12/15/17 vs. FAY

ASSIST: 12/15/17 vs. FAY

MULTI-PT GAME: 12/15/17 vs. FAY

GWG: 12/31/16 @ FAY (Last Season)

MACON MAYHEM GAME NOTES

Regular Season

Playoffs

Season Team League GP G A Pts PIM +/- GP G A Pts +/- 2011-12 Sport U20 Jr. A SM-liiga 1 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 2011-12 Red Ducks Team II-divisioona 1 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 2011-12 Red Ducks Suomi-sarja 12 2 4 6 33 -- 18 6 9 15 0 2012-13 Red Ducks Suomi-sarja 24 4 7 11 18 -- -- -- -- -- -- 2013-14 Arystan Temirtau Kazakhstan 31 0 2 2 40 -1 6 0 1 1 2 2014-15 Liepaja Juniors Latvia2 2 0 0 0 6 -- -- -- -- -- -- 2014-15 Danbury Whalers FHL 35 5 21 26 37 13 -- -- -- -- -- 2014-15 Fayetteville FireAntz SPHL 20 1 3 4 31 -12 -- -- -- -- -- 2015-16 HK Temirtau Kazakhstan 22 1 1 2 32 -2 -- -- -- -- -- 2015-16 Kulager Petropavlovsk Kazakhstan 13 2 2 4 6 5 5 0 0 0 1 2016-17 Liepaja Juniors Latvia2 3 1 1 2 0 -- -- -- -- -- -- 2016-17 Port Huron Prowlers FHL 4 3 2 5 2 2 -- -- -- -- -- 2016-17 Berlin River Drivers FHL 28 4 20 24 59 11 -- -- -- -- -- 2016-17 Fayetteville FireAntz SPHL 15 2 4 6 28 13 -- -- -- -- -- 2016-17 Macon Mayhem SPHL 1 0 0 0 2 -1 7 0 1 1 2 2017-18 Macon Mayhem SPHL 10 0 2 2 18 2 -- -- -- -- --

SPHL TOTAL

46 3 9 12 79 2 7 0 1 1 2

PRO TOTAL 262 33 75 108 405 30 36 6 11 17 5 KRISTAPS NIMANIS (Defense)

12

Pronunciation: (knee-muh-nis)

Ht / Wt: 6-1 / 210 DOB: 7/21/1993 (24) Pro Season: 6th Pro Season Shot: Left Hometown: Liepaja, LAT 2017-2018 NOTES: -

Placed on 21-Day Injured Reserve on 11/15/17 o

Activated from IR on 12/3/17 CAREER NOTES: 2016-17 President's Cup Champion...Played 2015-16 season in Kazakhstan - his second stint professionally in Kazakhstan... Played majority of 2014-15 season in U.S. with Fayetteville (SPHL) and Danbury (FHL)... Started professional career in 2011-12 with Red Ducks (Soumi-sarja)... Has played 36 career games for the Latvian International Junior team.

2017-2018 SEASON HIGHS (SPHL):

GOALS: 0

ASSISTS: 1 (Twice - LAST: 12/16/17 vs. FAY)

POINTS: 1 (Twice - LAST: 12/16/17 vs. FAY)

PIMs: 8 (11/11/17 vs. BIR)

LAST TIME IT HAPPENED:

GOAL: 3/17/17 v. KNX (Last Season)

ASSIST: 12/16/17 vs. FAY

MULTI-PT GAME: N/A

GWG: N/A

MACON MAYHEM GAME NOTES

Regular Season

Playoffs

Season Team League GP G A Pts PIM +/- GP G A Pts +/- 2008-09 Boston Jr. Bruins EmJHL 22 6 5 11 26 -- -- -- -- -- -- 2009-10 Boston Jr. Bruins EmJHL 38 29 27 56 14 -- 6 5 3 8 -- 2010-11 Boston Jr. Bruins EmJHL 38 23 21 44 24 -- 7 5 5 10 -- 2010-11 Boston Jr. Bruins EJHL 3 0 2 2 4 -- -- -- -- -- -- 2011-12 Boston Jr. Bruins EJHL 43 12 12 24 12 -- 4 1 2 3 -- 2012-13 Boston Jr. Bruins EJHL 45 13 18 31 18 -- 2 0 0 0 -- 2013-14 Norwich University NCAA III 27 10 3 13 10 -- -- -- -- -- -- 2014-15 Norwich University NCAA III 22 6 5 11 6 -- -- -- -- -- -- 2015-16 Norwich University NCAA III 27 13 7 20 10 -- -- -- -- -- -- 2016-17 Norwich University NCAA III 30 8 8 16 22 -- -- -- -- -- -- 2017-18 Roanoke Rail Yard Dawgs SPHL 15 1 1 2 4 -7 -- -- -- -- -- 2017-18 Macon Mayhem SPHL 3 2 2 4 0 3 -- -- -- -- -- NCAA III TOTAL

106 37 23 60 48 -- -- -- -- -- -- SPHL TOTAL

18 3 3 6 4 -4 -- -- -- -- -- PRO TOTAL

18 3 3 6 4 -4 -- -- -- -- --

PAUL RUSSELL (Left Wing)

14

Pronunciation: (Russell) Ht / Wt: 5-7 / 160 DOB: 4/26/1993 (24) Pro Season: Rookie Shot: Left Hometown: Andover, MA 2017-2018 NOTES:

-

Attended Training Camp with Florida Everblades (ECHL) -

Made pro debut for Roanoke on 10/20/17 vs. Fayetteville -

Recorded first career pro point (goal) on 11/25/17 @ Fayetteville -

Traded to Mayhem on 12/11/17 from Roanoke in exchange for LW John Gustafsson

-

In first game with Mayhem on 12/15/17 vs. Fayetteville, had one goal and one assist (first pro multi-point game)

CAREER NOTES: Played four seasons of NCAA Division III hockey for Norwich University, recording 60 points over 106 games... Played from 2008-13 for Boston Jr. Bruins in EJHL and EmJHL... Tallied 57 points in 91 EJHL games and 111 points in 98 EmJHL games.

2017-2018 SEASON HIGHS (SPHL):

GOALS: 1 (3 Times - LAST: 12/16/17 vs. FAY)

ASSISTS: 1 (3 Times - LAST: 12/16/17 vs. FAY)

POINTS: 2 (Twice - LAST: 12/16/17 vs. FAY)

PIMs: 2 (Twice - LAST: 11/25/17 @ FAY) LAST TIME IT HAPPENED:

GOAL: 12/16/17 vs. FAY

ASSIST: 12/16/17 vs. FAY

MULTI-PT GAME: 12/16/17 vs. FAY

GWG: N/A

MACON MAYHEM GAME NOTES

Regular Season

Playoffs

Season Team League GP G A Pts PIM +/- GP G A Pts +/- 2008-09 Hampton Roads Whalers MetJHL 30 11 15 26 16 -- 4 1 1 2 -- 2009-10 Hampton Roads Whalers MetJHL 34 33 29 62 48 -- 3 0 2 2 -- 2010-11 Portland Jr. Pirates AtJHL 36 4 16 20 50 -- -- -- -- -- -- 2011-12 Hampton Roads Whalers EJHL South 21 12 23 35 20 -- -- -- -- -- -- 2012-13 Buffalo State College NCAA III 17 3 3 6 35 -- -- -- -- -- -- 2013-14 Buffalo State College NCAA III 22 3 8 11 10 -- -- -- -- -- -- 2014-15 Buffalo State College NCAA III 27 14 15 29 14 -- -- -- -- -- -- 2015-16 Buffalo State College NCAA III 26 14 13 27 6 -- -- -- -- -- -- 2015-16 Norfolk Admirals ECHL 13 3 2 5 5 5 -- -- -- -- -- 2016-17 Fayetteville FireAntz SPHL 6 1 0 1 6 2 -- -- -- -- -- 2016-17 Macon Mayhem SPHL 8 1 2 3 2 2 -- -- -- -- -- 2017-18 Macon Mayhem SPHL 17 7 8 15 6 9 -- -- -- -- -- NCAA TOTAL

92 34 39 73 65 -- -- -- -- -- -- SPHL TOTAL

31 9 10 19 14 13 -- -- -- -- -- PRO TOTAL

44 12 12 24 19 18 -- -- -- -- --

RYAN SALKELD

(Right Wing)

15

Pronunciation: (SAWL-keld) Ht / Wt: 6-2 / 180 DOB: 7/31/1991 (26) Pro Season: 3rd Season Shot: Right Hometown: Portsmouth, VA 2017-2018 NOTES: -

Scored first goal of the season on 10/27/17 vs. RNK -

Scored two goals, including first career SPHL GWG, in 4-1 win @ Evansville on 10/28/17 CAREER NOTES: Scored one goal and one assist in Mayhem debut on 11/18/16 vs. Fayetteville...Made professional debut for Norfolk Admirals (ECHL) on 3/6/16 @ Reading Royals (Recorded on assist)...Recorded first professional fight on 4/1/16 vs. Gunnar Hughes (Adirondack Thunder)... Played four years collegiately for Buffalo State College (NCAA III).

2017-2018 SEASON HIGHS (SPHL):

GOALS: 2 (Twice - LAST: 11/3/17 @ MRK)

ASSISTS: 2 (Twice - LAST: 11/18/17 vs. FAY)

POINTS: 2 (4 Times - LAST: 11/18/17 vs. FAY)

PIMs: 2 (3 Times - LAST: 12/16/17 vs. FAY) LAST TIME IT HAPPENED:

GOAL: 12/16/17 vs. FAY

ASSIST: 12/16/17 vs. FAY

MULTI-PT GAME: 12/16/17 vs. FAY

GWG: 10/28/17 vs. EVN

MACON MAYHEM GAME NOTES

Regular Season

Playoffs

Season Team League GP G A Pts PIM +/- GP G A Pts +/- 2010-11 Waterloo Black Hawks USHL 33 9 4 13 18 -15 1 0 0 0 0 2011-12 Coquitlam Express BCHL 50 28 31 59 39 -- 6 1 2 3 -- 2012-13 Coquitlam Express BCHL 46 5 14 19 39 -- -- -- -- -- -- 2012-13 Penticton Vees BCHL 18 4 15 19 13 -- 15 3 7 10 -- 2013-14 Northern Michigan Univ. NCAA 21 7 11 18 8 8 -- -- -- -- -- 2014-15 Northern Michigan Univ. NCAA 34 3 10 13 40 -1 -- -- -- -- -- 2015-16 Northern Michigan Univ. NCAA 30 6 6 12 14 -9 -- -- -- -- -- 2016-17 Greenville Swamp Rabbits ECHL 6 0 1 1 0 -1 -- -- -- -- -- 2016-17 Quad City Mallards ECHL 2 0 0 0 2 -3 -- -- -- -- -- 2016-17 Wheeling Nailers ECHL 2 0 0 0 0 -1 -- -- -- -- -- 2016-17 Macon Mayhem SPHL 48 17 28 45 50 17 7 1 5 6 2 2017-18 Macon Mayhem SPHL 19 6 9 15 18 0 -- -- -- -- -- NCAA TOTAL

85 16 27 43 62 -2 -- -- -- -- -- SPHL TOTAL

67 23 37 61 66 17 7 1 5 6 2 PRO TOTAL

77 23 38 62 68 12 7 1 5 6 2

JOHN SIEMER (Center)

17

Pronunciation: (SEE-muhr) Ht / Wt: 5-9 / 185 DOB: 1/31/1992 (25) Pro Season: 2nd Season Shot: Right Hometown: Baldwin Park, CA 2017-2018 NOTES:

-

Attended Training Camp with Atlanta Gladiators (ECHL)

-

Named SPHL's Warrior Player of the Week for December 11-17

CAREER NOTES: 2016-17 President's Cup Champion...Named to 2016-17 SPHL All- Rookie Team...Loaned to ECHL's Greenville, Quad City, and Wheeling during 2016-17 season...Recorded first career ECHL point (assist) on 12/8/16 vs. Orlando Solar Bears... Played 85 games in three seasons collegiately at Northern Michigan University (NCAA)...

Scored 0.85 points per game in 114 career BCHL games... Named to 2012-13 BCHL (Interior) Second All-Star Team.

2017-2018 SEASON HIGHS (SPHL):

GOALS: 2 (Twice - LAST: 12/15/17 vs. FAY)

ASSISTS: 2 (12/16/17 vs. FAY)

POINTS: 3 (3 Times - LAST: 12/16/17 vs. FAY)

PIMs: 4 (Twice - LAST: 12/9/17 vs. BIR)

LAST TIME IT HAPPENED:

GOAL: 12/16/17 vs. FAY

ASSIST: 12/16/17 vs. FAY

MULTI-PT GAME: 12/16/17 vs. FAY

GWG: 11/25/17 vs. KNX

MACON MAYHEM GAME NOTES

Regular Season

Playoffs

Season Team League GP G A Pts PIM +/- GP G A Pts +/- 2007-08 Tulsa Oilers CHL 5 0 0 0 12 -4 -- -- -- -- -- 2007-08 Richmond Renegades SPHL 38 6 7 13 210 -7 2 3 0 3 -- 2008-09 Tulsa Oilers CHL 27 1 1 2 79 -9 -- -- -- -- -- 2008-09 Richmond Renegades SPHL 21 2 6 8 63 3 -- -- -- -- -- 2008-09 Huntsville Havoc SPHL 8 0 1 1 28 -1 5 2 1 3 -- 2009-10 Huntsville Havoc SPHL 45 20 14 34 234 -3 -- -- -- -- -- 2009-10 Bloomington PrairieThunder IHL 8 0 0 0 24 -- -- -- -- -- -- 2010-11 Louisiana IceGators SPHL 45 13 7 20 221 -25 -- -- -- -- -- 2011-12 Huntsville Havoc SPHL 34 14 9 23 209 2 5 2 0 2 1 2012-13 Augusta RiverHawks SPHL 47 8 10 18 259 -11 -- -- -- -- -- 2013-14 Bloomington Thunder SPHL 38 8 4 12 196 -8 -- -- -- -- -- 2014-15 Dayton Demonz FHL 5 1 2 3 8 3 -- -- -- -- -- 2014-15 Peoria Rivermen SPHL 22 1 3 4 114 3 -- -- -- -- -- 2014-15 Knoxville Ice Bears SPHL 24 6 3 9 127 -5 7 2 2 4 1 2015-16 Knoxville Ice Bears SPHL 53 12 16 28 169 4 3 0 0 0 1 2016-17 Macon Mayhem SPHL 51 14 18 32 202 14 7 3 2 5 1 2017-18 Macon Mayhem SPHL 18 4 9 13 47 4 -- -- -- -- --

SPHL TOTAL 444 108 107 215 2079 -30 29 12 5 17 4

PRO TOTAL 487 110 110 220 2202 -40 29 12 5 17 4 DENNIS SICARD 'A'

(Right Wing)

18

Pronunciation: (SICK-ard) Ht / Wt: 5-11 / 200 DOB: 5/6/1985 (32) Pro Season: 11th Season Shot: Left Hometown: Cobourg, ON 2017-2018 NOTES:

-

Announced as Mayhem Assistant Captain on 10/20/17 CAREER NOTES: 2 -Time President's Cup Champion (16-17 Mayhem & 14-15 Knoxville Ice Bears)...Recorded 2000th career SPHL PIM on 3/5/17 vs. Fayetteville...Scored 100th career SPHL goal on 3/4/17 vs. Mississippi...Played 400th career SPHL regular season game on 1/13/17 vs. Peoria...Served as Mayhem Assistant Captain (2016-17)... T-3rd longest consecutive-game goal streak in SPHL (8 games)... Most career SPHL penalty minutes entering 2016-17 season (1,830 PIM)... 3rd most PIM in single game (41 on 2/1/14). 2017-2018 SEASON HIGHS (SPHL):

GOALS: 1 (4 Times - LAST: 12/15/17 vs. FAY)

ASSISTS: 2 (Twice - LAST: 12/15/17 vs. FAY)

POINTS: 3 (12/16/17 vs. FAY)

PIMs: 16 (12/15/17 vs. FAY)

LAST TIME IT HAPPENED:

GOAL: 12/16/17 vs. FAY

ASSIST: 12/16/17 vs. FAY

MULTI-PT GAME: 12/16/17 vs. FAY

GWG: 11/18/17 vs. FAY

MACON MAYHEM GAME NOTES

Regular Season

Playoffs

Season Team League GP G A Pts PIM +/- GP G A Pts +/- 2010-11 LaSalle Vipers GOJHL 50 13 16 29 26 -- -- -- -- -- -- 2011-12 LaSalle Vipers GOJHL 51 29 27 56 59 -- -- -- -- -- -- 2012-13 LaSalle Vipers GOJHL 50 34 42 76 34 -- 6 3 2 5 -- 2013-14 Nanaimo Clippers BCHL 6 0 2 2 9 -- -- -- -- -- -- 2013-14 LaSalle Vipers GOJHL 39 37 35 72 30 -- 9 6 4 10 -- 2014-15 Univ. of Windsor USports 27 13 18 31 20 -- -- -- -- -- -- 2015-16 Univ. of Windsor USports 28 10 19 29 24 -- -- -- -- -- -- 2016-17 Univ. of Windsor USports 25 6 18 24 24 -- 9 3 4 7 -- 2017-18 Macon Mayhem SPHL 7 2 2 4 6 0 -- -- -- -- -- USPORTS TOTAL

80 29 55 84 68 -- 9 3 4 7 -- SPHL TOTAL

7 2 2 4 6 0 -- -- -- -- -- PRO TOTAL

7 2 2 4 6 0 -- -- -- -- --

DYLAN DENOMME [IR] (Right Wing)

19

Pronunciation: (den-oh-mee) Ht / Wt: 6-0 / 200 DOB: 7/12/1993 (24) Pro Season: Rookie Shot: Left Hometown: Savage, MN 2017-2018 NOTES:

-

Signed SPC with Cincinnati Cyclones (ECHL) o

Release from contract on 10/5/17 -

Made pro debut in 4-0 loss to Pensacola on 10/20/17 -

Placed on 21-Day Injured Reserve on 11/1/17 o

Activated from IR on 11/15/17 -

Scored first pro goal in 6-5 W vs. FAY on 11/18/17 -

Placed on 21-Day Injured Reserve on 12/11/17 CAREER NOTES: Played three seasons collegiately for University of Windsor (USports/CIS)... Named CIS (OUA West) Rookie of the Year and member of the CIS (OUA West) All-Rookie Team for 2014- 15...Played four seasons of junior hockey for LaSalle Vipers (GOJHL)...Member of 2013-14 GOJHL (Western) First All-Star Team.

2017-2018 SEASON HIGHS (SPHL):

GOALS: 1 (Twice - LAST: 11/22/17 @ PEN)

ASSISTS: 1 (Twice - LAST: 11/25/17 vs. KNX)

POINTS: 2 (11/18/17 vs. FAY)

PIMs: 2 (3 Times - LAST: 12/1/17 @ PEN) LAST TIME IT HAPPENED:

GOAL: 11/22/17 @ PEN

ASSIST: 11/25/17 vs. KNX

MULTI-PT GAME: 11/18/17 vs. FAY

GWG: 11/22/17 @ PEN

MACON MAYHEM GAME NOTES

Regular Season

Playoffs

Season Team League GP G A Pts PIM +/- GP G A Pts +/- 2008-09 HC Sparta Praha U18 Czech U18 7 1 2 3 0 -4 -- -- -- -- -- 2009-10 HC Sparta Praha U16 Czech U16 9 5 6 11 33 12 -- -- -- -- -- 2009-10 HC Sparta Praha U18 Czech U18 32 3 3 6 18 2 -- -- -- -- -- 2010-11 Lukko U17 Jr. B2 SM-sarja 0 0 0 0 0 -- 1 1 1 2 -- 2010-11 Lukko U18 Jr. B SM-sarja Q 9 3 5 8 12 -- -- -- -- -- -- 2010-11 Lukko U18 Jr. B SM-sarja 20 12 6 18 8 -- -- -- -- -- -- 2011-12 Sport U20 Jr. A SM-liiga 35 9 10 19 127 -10 -- -- -- -- -- 2012-13 Everett Silvertips WHL 67 4 7 11 119 -22 6 0 0 0 -2 2013-14 HC Sparta Praha U20 Czech U20 32 7 6 13 80 1 7 0 4 4 0 2014-15 HC Sparta Praha U20 Czech U20 9 3 4 7 10 3 -- -- -- -- -- 2014-15 Rio Grande Valley Killer Bees NAHL 46 14 17 31 98 10 2 2 0 2 0 2015-16 Berlin River Drivers FHL 12 6 4 10 19 -2 -- -- -- -- -- 2015-16 Mississippi RiverKings SPHL 23 0 2 2 67 -2 -- -- -- -- -- 2016-17 Macon Mayhem SPHL 45 10 10 20 64 7 7 0 2 2 2 2017-18 Macon Mayhem SPHL 19 6 10 16 24 3 -- -- -- -- -- JUNIOR TOTAL

266 61 120 181 505 -8 16 3 5 8 -2 SPHL TOTAL

86 16 22 38 153 7 7 0 2 2 2 PRO TOTAL

99 22 26 48 171 6 7 0 2 2 2 STATHIS SOUMELIDIS (Left Wing)

21

Pronunciation: (STATH-is SOO-meh-LIH-dis) Ht / Wt: 6-2 / 220 DOB: 1/17/1994 (23) Pro Season: 3rd Season Shot: Left Hometown: Brno, CZE 2017-2018 NOTES:

-

Attended Training Camp with Quad City Mallards (ECHL) CAREER NOTES: 2016-17 President's Cup Champion...Made SPHL debut for Mississippi RiverKings on 2/5/16 vs. Mayhem... Made pro debut for Berlin River Drivers on 10/21/16... Drafted in Round 2, #71 Overall by Everett Silvertips in CHL Import Draft...

2011-12 Jr. A SM-Liiga Most Penalized Player (127 PIM)...

Played for Czech Republic U18 and U19 teams in 2011-12.

2017-2018 SEASON HIGHS (SPHL):

GOALS: 2 (11/16/17 @ RNK)

ASSISTS: 2 (3 Times - LAST: 12/16/17 vs. FAY)

POINTS: 3 (11/25/17 vs. KNX)

PIMs: 9 (10/20/17 vs. PEN)

LAST TIME IT HAPPENED:

GOAL: 12/15/17 vs. FAY

ASSIST: 12/16/17 vs. FAY

MULTI-PT GAME: 12/16/17 vs. FAY

GWG: 11/11/16 @ KNX (Last Season)

MACON MAYHEM GAME NOTES

Regular Season

Playoffs

Season Team League GP G A Pts PIM +/- GP G A Pts +/- 2011-12 Amarillo Bulls NAHL 14 3 2 5 2 7 -- -- -- -- -- 2011-12 Janesville Jets NAHL 30 11 14 25 4 13 4 1 1 2 0 2012-13 Minot Minotauros NAHL 6 0 0 0 4 -1 -- -- -- -- -- 2012-13 Michigan Warriors NAHL 45 7 10 17 10 -12 -- -- -- -- -- 2013-14 Buffalo Jr. Sabres OJHL 45 26 18 44 10 -- 6 1 2 3 -- 2014-15 SUNY-Cortland NCAA III 25 9 24 33 6 -- -- -- -- -- -- 2015-16 SUNY-Cortland NCAA III 25 13 16 29 10 -- -- -- -- -- -- 2016-17 SUNY-Cortland NCAA III 25 21 10 31 10 -- -- -- -- -- -- 2016-17 Elmira Jackals ECHL 2 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 2016-17 Huntsville Havoc SPHL 7 4 1 5 2 -2 -- -- -- -- -- 2017-18 Macon Mayhem SPHL 18 8 7 15 2 10 -- -- -- -- -- NCAA III TOTAL

75 43 50 93 26 0 -- -- -- -- -- SPHL TOTAL

25 12 8 20 4 8 -- -- -- -- -- PRO TOTAL

27 12 8 20 4 8 -- -- -- -- --

DARREN McCORMICK

(Left Wing)

22

Pronunciation: (Mc-core-mick) Ht / Wt: 5-11 / 165 DOB: 2/26/1993 (24) Pro Season: Rookie Shot: Left Hometown: Buffalo, NY 2017-2018 NOTES:

-

Attended training camp with Utah Grizzlies (ECHL) -

Scored first goal of the season in 6-4 W vs. Evansville on 11/10/17 -

Scored penalty shot goal with 2.6 seconds left in 5-1 W over Birmingham on 11/11/17

CAREER NOTES: Scored first pro goal in first SPHL game...Made SPHL debut for Huntsville Havoc on 3/24/17 vs. Macon... Made pro debut for Elmira Jackals (ECHL) on 3/10/17 vs. Norfolk Admirals...Played three seasons collegiately for SUNY- Cortland (NCAA DIII)...Played junior hockey one season for Buffalo Jr. Sabres (OJHL) and two seasons between four teams in NAHL.

2017-2018 SEASON HIGHS (SPHL):

GOALS: 3 (12/16/17 vs. FAY)

ASSISTS: 2 (12/15/17 vs. FAY)

POINTS: 3 (12/16/17 vs. FAY)

PIMs: 2 (12/16/17 vs. FAY) LAST TIME IT HAPPENED:

GOAL: 12/16/17 vs. FAY

ASSIST: 12/15/17 vs. FAY

MULTI-PT GAME: 12/16/17 vs. FAY

GWG: 3/26/17 @ MAC (Last Season)

MACON MAYHEM GAME NOTES

Regular Season

Playoffs

Season Team League GP G A Pts PIM +/- GP G A Pts +/- 2009-10 The Loomis Chaffee School USHS 25 12 14 26 -- -- -- -- -- -- -- 2010-11 Westminster Prep. USHS 28 8 21 29 -- -- -- -- -- -- -- 201